Chesapeake Gold Corp. kündigt Infill-Bohrprogramm bei Metates an

VANCOUVER, 19. Oktober 2021 - Chesapeake Gold Corp. (Chesapeake oder das Unternehmen) (TSXV: CKG, OTCQX: CHPGF) möchte bekannt geben, dass das Unternehmen im November 2021 mit einem 16 Bohrlöcher umfassenden Infill-Bohrprogramm auf seinem erstklassigen Gold-Silber-Projekt Metates im mexikanischen Bundesstaat Durango beginnen wird.Das Kernbohrprogramm mit fünf Bohrlöchern mit PQ-Durchmesser, das im Juni für metallurgische Untersuchungen absolviert wurde (siehe PM11-2021), lieferte Gehalte, die im Schnitt 19 % über den auf Grundlage des Blockmodells erwarteten Gehalten in den Intrusions- und intrusiven Brekzien-Erztypen lagen. Im Zuge des Infill-Programms werden Bohrungen im und entgegen der Fallrichtung sowie entlang des Streichens in einem 5-Punkt-Muster zwischen den bestehenden Bohrlöchern absolviert werden. Die 16 Bohrlöcher mit 6.700 Meter Gesamtlänge werden eine Tiefe zwischen 250 und 650 Metern erreichen und mit der gleichen Ausrichtung niedergebracht werden, um den früheren Bohrungen zu entsprechen.Das Infill-Bohrprogramm wird die geologischen strukturellen Kontrollen genauer definieren, die Bohrdichte vergrößern und zusätzliche metallurgische Mischproben für Variabilitätstest liefern. Eine allgemeine Steigerung des Gehalts könnte sich in bedeutendem Maße positiv auf die erwarteten Minengehalte aus der PEA (PM12-2021) und die Wirtschaftlichkeit des Projekts auswirken. Sobald die Analyseergebnisse vorliegen, wird ein aktualisiertes Blockmodell, in dem alle 21 Bohrlöcher berücksichtigt werden, erstellt. Dieses soll als Grundlage für eine Ressourcenschätzung und die Minenplanung im Zuge der für das dritte Quartal 2022 geplanten Vormachbarkeitsstudie dienen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62084/2021.10.19_Infill-Drilling-Program-Final_DEPRcom.001.jpegChesapeake gibt ferner bekannt, dass sich die Adresse des eingetragenen Firmensitzes in 1166 Alberni Street, Suite 1201, Vancouver, BC, V6E 3Z3, Kanada geändert hat. Die neue Rufnummer des Unternehmens lautet +1 778 731 1362.Das Hauptaugenmerk von Chesapeake Gold Corp. ist auf die Entdeckung, den Erwerb und die Erschließung von großen Gold-Silber-Lagerstätten in Nord- und Südamerika gerichtet. Das Vorzeigeprojekt von Chesapeake ist das Projekt Metates (Metates) im mexikanischen Bundesstaat Durango. Metates beherbergt mit 20 Millionen Unzen Gold und 550 Millionen Unzen Silber eine der größten unerschlossenen Gold-Silber-Lagerstätten in Nord-, Mittel- und Südamerika.Chesapeake hat auch eine organische Pipeline von Satelliten-Explorationskonzessionen aufgebaut, die in strategischer Nähe zu Metates liegen. Darüber hinaus hält das Unternehmen 74 % der Anteile an dem Unternehmen Gunpoint Exploration Ltd. Nähere Informationen über Chesapeake Gold Corp. und das Projekt Metates erhalten Sie auf unserer Website unter http://www.chesapeakegold.com/ oder über Randy Reifel oder Alan Pangbourne per E-Mail an invest@chesapeakegold.com oder der Rufnumme r+1 778 731 1362. 