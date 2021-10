Platin - Die Herbstrally läuft

Der mittelfristige Abwärtstrend bei Platin führte den Wert Mitte September an den Abwärtskurszielbereich von 880 bis 900 USD. Dort endete der Abverkauf und der Kurs des Edelmetalls drehte direkt steil nach Norden. Nach einer Korrektur ausgehend vom Kreuzwiderstand bei 1.013 USD, wurde dieser im Rahmen einer zweiten massiven Kaufwelle wie erwartet überschritten und so ein weitreichendes Kaufsignal generiert. Es folgte der Ausbruch über die Zwischenhochs des August um 1.040 USD und der Anstieg an das bekannte erste Kursziel bei 1.066 USD.Zunächst gebot die 1.066 USD-Marke den Bullen Einhalt und löste eine leichte Korrektur aus. Doch schon auf dem aktuellen Niveau um 1.030 USD dürfte die nächste Aufwärtsstrecke angegangen und auch die 1.066 USD-Marke hinter sich gelassen werden. Darüber liegen die nächsten Ziele des frischen Aufwärtstrends bei 1.100 und 1.135 USD. Selbst eine Ausdehnung der Kaufwelle bis 1.173 und 1.193 USD ist jederzeit möglich.Abgaben unter 1.025 USD könnten dagegen zu einem Test der Aufwärtstrendlinie auf Höhe von 1.000 USD führen. Allerdings dürften sich dort der nächste Anstieg in Bewegung setzen. Ohnehin wäre erst ein Bruch der Unterstützung bei 988 USD problematisch, da dann ein tiefer Rückfall auf 948 USD folgen könnte.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG