BHP erhöht Barangebot für Noront auf 0,75 CAD je Aktie

BHP Lonsdale Investments Pty Ltd, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von BHP, und Noront Resources Ltd. hatten Ende Juli eine Vereinbarung bekannt gegeben, gemäß der BHP Western Mining Resources International Pty Ltd, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von BHP Lonsdale, ein Übernahmeangebot zum Erwerb aller ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Noront für 0,55 C$ pro Aktie in bar abgeben würde.Wie die Unternehmen gestern bekannt gaben, hat BHP entschieden, das Angebot auf 0,75 CAD je Aktie von Noront zu erhöhen, nachdem am Montag Wyloo Metals ein Angebot von 0,70 CAD je Aktie vorgelegt hatte.Der Vorstand von Noront hat in Anbetracht des höheren Preises von 0,75 CAD pro Aktie im geänderten Angebot festgestellt, dass das Angebot von Wyloo Metals Pty Ltd. zu einem Preis von 0,70 CAD pro Aktie nicht mehr als "überlegenes Angebot" gilt, und empfiehlt den Noront-Aktionären, ihre Aktien dem BHP-Angebot anzudienen.© Redaktion MinenPortal.de