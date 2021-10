Silber - das bullische Reversal startet

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Silber beendete den September schwach und so konnten die Verluste nicht mehr umgekehrt werden. Allerdings wir im Hinblick auf die Analyse vom 30. September bereits darauf verwiesen, dass die Chancen einer Bodenbildung im Big-Picture zwischen 20,50 und 21,60 USD als sehr gut zu definieren sind.Ergo könnte der Silberpreis, mit dem Tief bei 21,43 USD vom September, den Bodenbildungs-Touch absolviert haben und so wieder gen Norden durchstarten. Bislang mit knapp +9% im Oktober, scheint sich ein bullischer Jahresausklang tatsächlich vollziehen zu können. Grundsätzlich erlaubt sich stufenweises Potenzial bis 24,85 USD und darüber bis 25,55 USD, bevor schließlich das Level bei 27,70 USD interessant werden dürfte.Eine heutige Beschau von Silber im kurzfristigen Zeitfenster findet sich hier Sollte es hingegen zu einem erneuten Abverkauf mit Notierungen unter 20,50 USD per Wochenschluss kommen, so wäre eine Anschlusskorrektur bis mindestens 18,70 USD einzukalkulieren.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.