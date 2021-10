Meridian Mining UK Societas: Finanzierung abgeschlossen

Meridian gab gestern nach Börsenschluss in Kanada den erfolgreichen Abschluss der Finanzierung bekannt: Link Die begleitenden Broker haben ihre Mehrzuteilungsoption komplett gezogen und so konnte Meridian Mining 14,835 Millionen Aktien zu 0,70 CAD (kein Warrant) platzieren und gut 10,3 Millionen CAD einnehmen.Die Cash-Position sollte nun im Bereich von 15 Millionen CAD liegen, was der Firma ausreichen sollte, um Cabacal und die neu gefundenen Ausdehnungen ordentlich auszubohren.Entscheidend für mich ist, dass Meridian bislang mit allen Bohrungen entweder auf starke Abschnitte mit Kupfer- und Goldmineralisierungen gestoßen ist und zusätzlich wurden sehr hochgradige Gold-Treffer entlang des Trends entdeckt.Wir sehen Treffer wie 57 Meter mit 10,8 g/t Gold inkl. 26,7 Meter mit 21,5 g/t Gold oder 3,2 Meter mit 237,7 g/t Gold. Das sind Weltklasse-Treffer im Goldsektor, die man zusätzlich zu den vielen Gold-Kupfer-Treffern hatte.Der riesige Vorteil von Meridian ist, dass man eine bereits sehr gut definierte Zone rund um die historische Cabacal Mine hat, die grob mit 1% Kupfer-Äquivalent mineralisiert ist, plus diese hochgradigen Goldvorkommen. Das Potenzial schätze ich trotz der jüngsten Kurssteigerungen als sehr hoch ein.Gute Kupfer-Gold-Projekte sind schwer zu finden, besonders mit Gehalten wie sie Cabacal hat. Eine Anlage auf einem solchen Projekt sollte zudem vom Kapitalbedarf her "easy" zu stemmen sein, im Gegensatz zu den low-grade-Kupferprojekten anderer Unternehmen, die sehr schnell mit einem anfänglichen Kapitalbedarf von >1 Milliarde USD daherkommen.Ich rechne nun mit einem starken News-Flow, da das Unternehmen während der Finanzierung keinerlei Resultate veröffentlicht hat.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.