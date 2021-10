Greenland Resources ernennt Jens Moberg zum Senior Advisor

TORONTO, 20. Oktober 2021 - Greenland Resources Inc. (NEO: MOLY, FSE: 2LF) ("Greenland Resources" oder das "Unternehmen") gibt die Einrichtung eines European Advisory Board bekannt, das strategische und technische Unterstützung für die Entscheidungsfindung des Unternehmens in Bezug auf relevante Stakeholder im Ökosystem der europäischen Branche und insbesondere die Entwicklung der Molybdän-Lagerstätte Malmbjerg im Osten Grönlands leisten soll. Zu diesem Zweck wird Jens Moberg seine Tätigkeit als Senior Advisor aufnehmen.Jens Moberg verfügt über fünfundzwanzig Jahre Erfahrung in internationalen Führungspositionen. Derzeit ist er Vorstandsvorsitzender von Grundfos, einem führenden Unternehmen der Pumpen- und Wassertechnologie mit über 19.000 Mitarbeitern in mehr als 60 Ländern. Er ist außerdem Vorstandsmitglied von Kirk Kapital A/S, einer in Familienbesitz befindlichen Investmentgesellschaft mit einer Tradition, die bis zum weltberühmten Namen LEGO zurückreicht, und sitzt im Vorstand der Poul-Due-Jensen-Stiftung. Unter anderem war er Chairman von PostNord AB, dem führenden skandinavischen Post- und Logistikunternehmen im Besitz von Dänemark und Schweden. Jens Moberg blickt auf 14 Jahre einer sehr erfolgreichen Karriere bei Microsoft zurück, einschließlich der Leitung von Vertrieb, Marketing und Service in Nordamerika. Jens Moberg war Partner und Corporate Officer der Microsoft Corporation und ist auch ehrenamtlich tätig, darunter als Botschafter der Danish Cancer Society und der Danish Heart Foundation. Jens Moberg hat einen Abschluss mit Auszeichnung in Betriebswirtschaft von der Copenhagen Business School (1983-1988) und war als junger Mann in der dänischen Armee. Eine detailliertere Biografie finden Sie unterhttps://jensmoberg.dk/en/Chairman Dr. Ruben Shiffman kommentiert: "Jens hat eine beeindruckende Erfolgsbilanz, die zeigt, dass er unternehmerisch ist und sich um Menschen und die Umwelt kümmert. Das sind allesamt Werte, die unser Unternehmen und unser Team gemeinsam haben. Seine Erfahrung und sein Netzwerk werden bei der Präsentation unseres Projekts vor potenziellen nachgeschalteten Stakeholdern in Europa maßgeblich sein. Unser Molybdän-Projekt kann einen erheblichen positiven Beitrag zum Green Deal der Europäischen Union leisten und den Menschen in Grönland ein besseres Leben ermöglichen. Vor diesem Hintergrund haben wir mit dem European Advisory Board ein europäisches Beratungsgremium geschaffen."Jens Moberg selbst meint dazu: "Ich freue mich sehr darauf, als Senior Advisor zu Greenland Ressources zu kommen. Molybdän ist so wichtig für unsere Gesellschaft. Ich bin sehr beeindruckt von der Fokussierung des Unternehmens auf die Sicherung der europäischen Versorgung und das starke Engagement für nachhaltigen Bergbau und die Verpflichtung gegenüber der lokalen Gemeinschaft in Grönland."Die Gesellschaft gibt weiterhin bekannt, dass sie die endgültige Genehmigung zur Notierung ihrer Stammaktien an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Tickersymbol "2LF" erhalten und den Handel am 18. Oktober 2021 aufgenommen hat. Diese Notierung wird die bestehende Notierung der Gesellschaft in Kanada ergänzen und soll den Aktionärsstamm in Europa erweitern, einem Zielmarkt für Endverbraucher des Molybdän-Konzentrats der Gesellschaft. Die Notierung finden Sie unter:https://www.boerse-frankfurt.de/equity/greenland-resources-incJim Steel, P.Geo., M.B.A., der als "Qualifizierte Person" im Sinne von National Instrument 43-101 fungiert, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.Greenland Resources ist ein berichtspflichtiger kanadischer Emittent bei der Ontario Securities Commission als oberster Aufsichtsbehörde, der sich auf die Erschließung seines erstklassigen reinen Climax-Molybdänvorkommens im Zentralosten Grönlands in hundertprozentigem Besitz konzentriert. Das Molybdänvorkommen von Malmbjerg hat gemessene und angezeigte Ressourcen von 281 Millionen Tonnen bei 0,18 % MoS2 für 299 Millionen kg enthaltenem Molybdänmetall (Tetra Tech, 2021). Das Malmbjerg-Projekt profitiert von einer von Wardrop (jetzt Tetra Tech) erstellten Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2008, einer Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (SRK, 2007) sowie einer Konzeptstudie zur technischen Optimierung (DRA 2019) und verfügt über eine frühere Erschließungslizenz, die 2009 erteilt wurde. Das Unternehmen mit Sitz in Toronto wird von einem Managementteam geleitet, das eine umfangreiche Erfolgsbilanz in der Bergbauindustrie und auf den Kapitalmärkten vorweisen kann. Weitere Details finden Sie auf unserer Website (www.greenlandresources.ca) sowie in unseren kanadischen aufsichtsrechtlichen Unterlagen zum Profil von Greenland Resources unter www.sedar.com.Molybdän ist ein Metall, das vor allem in der Stahlindustrie und in der chemischen Industrie verwendet wird und in allen Technologien der bevorstehenden grünen Energiewende benötigt wird (World Bank, 2020; IEA, 2021). Wird es Stahl und Gusseisen zugesetzt, erhöht es die Festigkeit, Härtbarkeit, Schweißbarkeit, Zähigkeit, Temperatur- und Korrosionsbeständigkeit. Auf der Grundlage von Daten der International Molybdenum Association und des Stahlberichts der Europäischen Kommission produzierte die Welt im Jahr 2020 etwa 247 Millionen kg Molybdän, wobei die Europäische Union ("EU") als zweitgrößter Stahlproduzent der Welt etwa 25 % des weltweiten Molybdänangebots verbrauchte und über keine eigene Molybdänproduktion verfügt. In noch stärkerem Maße sind die stahlabhängigen Branchen der EU wie die Automobilindustrie, das Baugewerbe und der Maschinenbau für rund 18 % des EU-BIP von 16 Billionen US-Dollar verantwortlich. Das Malmbjerg-Molybdän-Projekt von Greenland Resources verfügt über das Potenzial, in und für Europa auf Jahrzehnte hinaus ca. 11 Millionen kg umweltfreundliches Molybdän aus einem verantwortbaren assoziierten EU-Mitgliedstaat zu liefern. 