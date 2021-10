Gold - Es braucht eine zweite August-Rally

Ausgehend von der zentralen Widerstandsmarke bei 1.833 USD setzte der Goldpreis ab Anfang September zurück und konnte erst an der Unterstützung bei 1.720 USD und damit kurz vor einem weiteren starken Einbruch aufgehalten werden.Seither läuft eine volatile Erholung, die sich zwar über die Hürde bei 1.755 USD und zuletzt auch über 1.789 USD arbeiten konnte. Ein nachhaltiger Ausbruch blieb jedoch aus und der Abverkauf am vergangenen Freitag hinterließ einen bärischen Nachgeschmack. Aktuell nähert sich Gold wieder der 1.789 USD-Marke.Charttechnischer Ausblick: Solange der Bereich von 1.789 bis 1.800 USD nicht mit einer dynamischen, geradlinigen Kaufwelle gebrochen und idealerweise gleich die Hürde bei 1.810 USD überschritten wurde, ist jederzeit mit der Fortsetzung der Abwärtsbewegung der letzten Woche und damit einem Abverkauf bis 1.760 und 1.755 USD zu rechnen. Darunter dürfte sich der Kursrutsch beschleunigen und schnell bis 1.720 USD und letztlich bis an den zentralen Support bei 1.670 USD führen.Sollte der Goldpreis dagegen doch noch über 1.800 USD ausbrechen, wäre auch die kurzfristige Abwärtstrendlinie überwunden und damit Platz bis 1.833 USD. Selbst ein kurzer Anstieg bis 1.848 USD wäre dann möglich.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG