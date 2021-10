Ian Telfers Einschätzung zu Gold

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Ian Telfer, dem ehemaligen Chairman von Goldcorp Inc. über dessen Einschätzung zur derzeit wenig überzeugenden Preisentwicklung von Gold sowie über die aktuelle Lage der Goldbergbauunternehmen.Der langjährige Marktkenner erklärt in dem Gespräch, dass kurzfristige Investoren aktuell in Kryptowährungen statt in das gelbe Metall investierten und langfristige Anleger von Gold enttäuscht seien. Das schwache Beschäftigungswachstum in den Vereinigten Staaten sei ein weiterer Grund für die enttäuschende Entwicklung des Goldpreises."Die Kombination aus kurzfristigen und langfristigen Faktoren" schadet dem Goldpreis, "und ich bin mir nicht sicher, ob sich das so schnell ändern wird", so Telfer. Sein Goldpreisziel liege angesichts dieser anhaltenden Faktoren nicht über 2.500 $. Insgesamt halte er aber weiterhin große Stücke auf das Edelmetall und ein bedeutender Anteil seines Portfolios entfalle auf Gold.In Bezug auf den Silberpreis erklärt Telfer, dass er nicht mit einem Anstieg des weißen Metalls in den dreistelligen Bereich rechne.© Redaktion GoldSeiten.de