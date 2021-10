Palladium - Korrektur beendet?

Eine mehrmonatige Abwärtsbewegung endete bei Palladium mit dem Erreichen der übergeordneten Unterstützungszone bei 1.804 USD im September. Dort gelang es der Käuferseite zunächst eine dreiecksförmige Konsolidierung nach oben hin aufzulösen und den Widerstand bei 1.997 USD zu durchbrechen. Es folgte eine kurze Rally an die Hürde bei 2.149 USD. Seither setzt der Wert wieder an die 1.997 USD-Marke zurück, die bislang verteidigt wurde.Der erste Aufwärtsimpuls wird aktuell korrigiert und könnte sich ausgehend von 1.997 USD jetzt ein zweites Mal bis 2.149 USD nach oben schrauben. Sollte diesmal auch die 2.200 USD-Marke überwunden werden, stünde eine Kaufwelle an, die wahrscheinlich direkt über 2.256 USD bis 2.405 USD führt.Ein Bruch der 1.997 USD-Marke hätte dagegen den Rückfall auf 1.900 und 1.838 USD zur Folge. Damit müssten die Bullen das Aufwärtsmomentum erst wieder neu aufbauen. Zugleich müssten sie sich dann aber schon gegen Verluste bis 1.650 USD wehren, die unterhalb von 1.763 USD wahrscheinlich würden.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG