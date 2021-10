Gold- und Devisenreserven Russlands in der KW 41

Gestern veröffentlichte die russische Zentralbank die aktuellen Zahlen zum Wert der offiziellen Gold- und Devisenreserven per 15. Oktober 2021. Demnach ergab sich in der 41. Kalenderwoche verglichen zur vorherigen Woche ein Anstieg von 4,9 Mrd. US-Dollar.Den Angaben zufolge beliefen sich die internationalen Währungsreserven am vergangenen Freitag auf 620,3 Milliarden US-Dollar. In der vorherigen Woche waren die Bestände um 3,5 Mrd. US-Dollar auf 615,4 Mrd. US-Dollar gestiegen.Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de