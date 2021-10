Torq Resources Inc. optioniert Gold-Kupfer-Projekt Santa Cecilia

Bohrung Von (m)Bis (mLänge AuEq Au Cu (%)CuEq (%)

ID ) (m) (g/t) (g/t)



SP-SC-2 4 260 256 0.43 0.37 0.04 0.27

3



Inkl136 146 10 0.75 0.66 0.05 0.47

.



und 252 254 2 28.05 28.00 0.03 17.72

SP-SC-2 138 300 162 0.58 0.36 0.14 0.37

4



Inkl162 216 54 0.73 0.48 0.16 0.46

.



und 246 270 24 1.38 0.69 0.44 0.87

DDH-SC- 142 160 18 4.02 2.09 1.22 2.54

04



Inkl148 158 10 7.15 3.70 2.18 4.52

.



SP-SC-0 2 134 132 0.54 0.44 0.06 0.34

9



Inkl6 12 6 0.75 0.72 0.02 0.47

.



und 26 60 34 1.31 1.09 0.14 0.83

SP-SC-1 84 250 166 0.40 0.29 0.07 0.25

4



Inkl190 228 38 0.81 0.54 0.17 0.51

.



SP-SC-2 20 42 22 1.02 1.01 0.00 0.64

1



Inkl34 36 2 10.01 10.00 0.01 6.32

.



166 300 134 0.41 0.31 0.06 0.26

Inkl256 258 2 15.08 15.00 0.05 9.53

.



SP-SC-2 170 174 4.0 5.20 4.44 0.48 3.29

2



SP-SC-1 184 300 116 0.42 0.11 0.20 0.27

6



Inkl192 228 36 0.65 0.07 0.37 0.41

.



und 268 300 32 0.54 0.14 0.25 0.34

DDH-SC- 350 426 76 0.48 0.40 0.05 0.30

02



Inkl306 312 6 0.55 0.42 0.08 0.34

.



und 392 394 2 10.03 9.94 0.06 6.34

DDH-SC- 2 66 64 0.33 0.09 0.16 0.21

03



Inkl44 60 16 0.53 0.15 0.24 0.33

.



78 309.5 231.5 0.29 0.20 0.06 0.18

Inkl98 112 14 0.69 0.38 0.20 0.43

.



SP-SC-0 2 74.0 72.0 0.45 0.26 0.12 0.28

8



Inkl2 38 36 0.50 0.28 0.14 0.32

.



und 44 64 20 0.56 0.34 0.14 0.35

80 250.0 170.0 0.31 0.24 0.04 0.19

Inkl102 124 22 0.69 0.55 0.09 0.44

.



Hauptintervall - Nicht weniger als 5 m mit >= 0,1 g/t AuEq,

maximale aufeinanderfolgende Verdünnung 4

m;



Sub-Intervall - Nicht weniger als 5 m mit >= 0,3 g/t AuEq,

maximale aufeinanderfolgende Verdünnung 4

m;



Für die Äq-Berechnungen verwendeter Metallpreis: Au $1.300/oz,

Cu

$3/lb

Bohrung Von (m)Bis (m)Länge AuEq Au Ag Cu (%)

ID (m) (g/t) (g/t) (g/t)



T1-4LW 0 32 32 3.84 2.38 101.0 0.04

T1RW 0 36 36 1.26 0.60 42.1 0.05

TOE-LW 0 38 38 0.99 0.33 45.2 0.02

Inkl0 14 14 1.45 0.24 86.7 0.01

.



und 20 22 2 1.67 1.20 32.0 0.02

und 28 38 10 1.17 0.62 37.8 0.02

45.2 147.2 102 0.43 0.20 8.3 0.07

Inkl47.2 63.2 16 1.16 0.60 19.4 0.19

.



EVG-RW 21.2 155.2 134 1.04 0.66 13.5 0.12

Inkl21.2 103.2 82 1.56 1.01 19.4 0.18

.



173.2 203.2 30 0.85 0.77 4.5 0.01

Inkl185.2 193.2 8 2.29 2.19 6.3 0.01

.



TOE14-L 156 164 8 0.94 0.53 28.3 0.01

W



Inkl158 164 6 1.22 0.69 37.3 0.01

.



196 202 6 19.57 19.41 11.2 0.01

Inkl196 198 2 58.38 58 27.0 0.01

.



Hauptintervall - Nicht weniger als 5 m mit >= 0,1 g/t AuEq,

maximale aufeinanderfolgende Verdünnung



4 m;

Sub-Intervall - Nicht weniger als 5 m mit >= 0,5 g/t AuEq,

maximale aufeinanderfolgende Verdünnung



4 m;

Für die Äquivalenzberechnungen verwendete Metallpreise: Au

$1.300/

oz, Ag $18/oz, Cu $3/lb;

Loch-ID - LW: Linke Wand; RW: Rechte Wand

Vancouver, 21. Oktober 2021 - Torq Resources Inc. (TSX-V: TORQ, OTCQX: TRBMF) ("Torq" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es eine Option auf eine 100%ige Beteiligung am 3.250 Hektar (32,5 Quadratkilometer (km)) großen Santa Cecilia Gold-Kupfer-Projekt erworben hat, das sich etwa 100 km östlich der Stadt Copiapo im Norden Chiles befindet. Das Projekt befindet sich in der südlichen Region des Weltklasse-Gürtels Maricunga und unmittelbar nördlich des Gürtels El Indio (Abbildung 1). Es wird geschätzt, dass der Maricunga-Gürtel bis zu 90 Millionen Unzen Gold beherbergen könnteQuelle: Goldfields AME Roundup 2017 Präsentation https://www.goldfields.com/pdf/investors/presentation/2017/New%20folder/presentation.pdf. Der Gürtel zeichnet sich durch epithermale Gold- und Gold-Kupfer-Porphyr-Lagerstätten aus, die aus dem Oligozän bis zum Miozän stammen, einschließlich Weltklasse-Lagerstätten mit mehreren Millionen Unzen wie Salares Norte, La Coipa, Cerro Maricunga, Marte, Lobo, La Pepa, El Volcan, Caspiche und Cerro Casale (Abbildung 1).Das Projekt Santa Cecilia befindet sich in unmittelbarer Nähe des Projekts Norte Abierto, das sich im Besitz von Newmont und Barrick befindet und aus den Gold-Kupfer-Porphyr-Lagerstätten Caspiche und Cerro Casale besteht (Abbildung 2). Zusammen enthalten diese Lagerstätten nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven von 23,2 Millionen (M) Unzen Gold und 5,8 Milliarden Pfund Kupfer sowie gemessene und angezeigte Ressourcen von 26,6 Millionen Unzen Gold und 6,7 Milliarden Pfund Kupfer Quelle: https://norteabierto.com/nosotros/?lang=en. Begrenzte historische Explorationsarbeiten bei Santa Cecilia wurden vom früheren Betreiber, einem großen internationalen Bergbauunternehmen (früherer Betreiber"), in den Jahren 1988 bis 1990 durchgeführt, als 47 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von etwa 14.000 Metern niedergebracht und 1.200 Meter Explorationsstollen erschlossen wurden, die eindeutig eine epithermale Gold- und Gold-Silber-Mineralisierung sowie eine Gold-Kupfer-Porphyr-Mineralisierung an der Oberfläche bzw. in geringer Tiefe definierten. Ein nachfolgender Betreiber von Santa Cecilia bohrte dann 2012 zwei tiefere Löcher, die erfolgreich auf eine Gold-Kupfer-Molybdän-Porphyr-Mineralisierung stießen, die unter der oberflächlichen Mineralisierung lag, die durch die Bohrungen des vorherigen Betreibers definiert wurde. Im Anschluss an diese Arbeiten wurden bodengestützte induzierte Polarisations- und magnetotellurische 3D-Vermessungen von Quantec Orion durchgeführt, um weitere porphyrische und epithermische Ziele auf dem gesamten Grundstück zu definieren, die noch nicht erprobt wurden."Das Gold-Kupfer-Projekt Santa Cecilia ist der Höhepunkt unserer Akquisitionsstrategie in Chile. Wir sind davon überzeugt, dass die Exploration eines Projekts dieser Größenordnung für Torq von großer Bedeutung sein wird. Ich möchte unserem gesamten Team, sowohl hier in Vancouver als auch vor Ort in Chile, für all seine Beiträge danken. Wir freuen uns darauf, das Explorationspotenzial des Grundstücks zu erschließen und für alle Interessengruppen, einschließlich der umliegenden Gemeinden, einen langfristigen Mehrwert zu schaffen, indem sie an unseren Fortschritten beteiligt werden, während wir unsere soziale Lizenz durch eine transparente, verantwortungsvolle und respektvolle Arbeitsweise verdienen.""Santa Cecilia vervollständigt eine außergewöhnliche Explorationspipeline, zu der auch unser Eisenoxid-Kupfer-Gold-Projekt Margarita gehört, wo die Bohrungen im Gange sind, sowie das Kupfer-Porphyr-Projekt Andrea, wo die Exploration voraussichtlich Anfang 2022 beginnen wird. Unser erstklassiges Portfolio bietet dem Unternehmen großes Potenzial, die nächste bedeutende Kupfer-Gold-Entdeckung in Chile zu machen."Es gibt drei primäre Zieltypen, die mit dem 10 Quadratkilometer großen oberflächlichen hydrothermalen Alterationsbereich in Verbindung stehen: 1) Epithermale, an der Oberfläche verbreitete Oxidgoldmineralisierung, die durch die oberflächennahen Bohrungen des vorherigen Betreibers definiert wurde, 2) Hochgradige epithermale Gold-Silber-Strukturen und Adern, wie sie im Explorationsstollen des vorherigen Betreibers und den damit verbundenen Bohrungen beobachtet wurden, und 3) Unterliegende Kupfer-Gold-Molybdän-Porphyr-Mineralisierung analog zu den Lagerstätten Newmont/Barrick Caspiche und Cerro Casale, wie sie durch die Bohrungen 2011-2012 definiert wurde (Abbildung 3). (Siehe Offenlegung bezüglich der Informationen von früheren Betreibern, die vom Unternehmen überprüft wurden)"Santa Cecilia stellt eine außergewöhnliche Chance für Entdeckungen in Chile dar. Es gibt uns die seltene Möglichkeit, einen Schritt zurück in die frühen 1990er Jahre zu machen, als die ersten Entdeckungen im Maricunga-Gürtel gemacht wurden. Die Bohrungen des vorherigen Betreibers deuteten auf ein großes Oxidgoldsystem und das Potenzial für hochgradige Edelmetallstrukturen hin, während die beiden Bohrungen im Jahr 2012 ein echtes Porphyrsystem unter der oberflächennahen Oxidmineralisierung nachgewiesen haben. Wir befinden uns in einer ausgezeichneten Position, um sowohl die Oxid- als auch die Porphyr-Mineralisierungssysteme zu erweitern und zum ersten Mal völlig neue, hochwertige Ziele zu bebohren, die unserer Meinung nach das Potenzial haben, zur Entdeckung eines Clusters von mineralisierten Porphyrkörpern beizutragen.""Für uns als Explorationsunternehmen ist es ein außergewöhnliches Ereignis, ein Projekt wie Santa Cecilia, das im Gold-Kupfer-Porphyr-Gürtel von Maricunga liegt, zu identifizieren, zu erwerben und mit der Exploration zu beginnen. Unsere Gruppe in Chile hat dieses Projekt seit vielen Jahren verfolgt, und schließlich konnten wir mit dem gesamten Team von Torq Resources ein günstiges Abkommen aushandeln. Dies ist ein bedeutender Meilenstein, und wir freuen uns sehr darauf, mit der Exploration eines Projekts zu beginnen, von dem wir glauben, dass es erhebliches Potenzial für die Entdeckung einer Gold-Kupfer-Lagerstätte von Weltklasse hat."Die Oberflächenkartierung, die Boden- und Gesteinsproben sowie das 14.000 m lange Bohrprogramm, das vom vorherigen Betreiber durchgeführt wurde, betrafen in erster Linie das Zielgebiet Cerro del Medio des Projekts und konzentrierten sich auf die Identifizierung einer oberflächennahen epithermalen Mineralisierung (Abbildung 3). Zu den ausgewählten Highlights der Bohrungen des vorherigen Betreibers zählen 1,31 g/t Goldäquivalent (AuEq) auf 34 m, 1,02 g/t AuEq auf 22 m, 0,58 g/t AuEq auf 162 m, 0,54 g/t AuEq auf 132 m und 0,43 g/t AuEq auf 256 m. Abbildung 4 zeigt eine repräsentative dreidimensionale Ansicht der vom vorherigen Betreiber erbohrten Mineralisierung. Zusätzliche Ergebnisse aus diesem Bohrprogramm sind in Tabelle 1 dargestellt. Das technische Team von Torq erachtet diese Ergebnisse als bedeutsam, da sie die Notwendigkeit weiterer Bohrungen aufzeigen, um möglicherweise einen mineralisierten Körper in geringer Tiefe zu definieren. Bei der in den Bohrlöchern angetroffenen Mineralisierung handelt es sich in erster Linie um eine Oxidgold- und Gold-Kupfer-Mineralisierung von der Oberfläche bis in eine Tiefe von etwa 250 m. Diese oberflächennahe Mineralisierung ist in erster Linie durch ausgedehnte Zonen mit Kieselsäure-Stockwork-Adern in Verbindung mit Hämatit und Jarosit sowie durch kleinere Kieselsäure-Pyrit-Adern gekennzeichnet.Die hochgradige epithermale Gold-Silber-Mineralisierung Vetas Condor befindet sich an den westlichen Flanken des Zielgebiets Cerro del Medio, wo in Ost-West-Richtung verlaufende Quarz-Alunit-Strukturen auf einer Fläche von 1 km x 350 m zu Tage treten (Abbildung 5). Der frühere Betreiber führte insgesamt 1.100 m horizontale Explorationsstollen durch, die subparallel bis parallel zu den Quarz-Alunit-Felsen ausgerichtet waren. Offensichtlich wurden Querschnitte, die senkrecht zu den Strukturen ausgerichtet waren, nicht durchgeführt, weshalb die wahre Breite der hochgradigen Mineralisierung nicht bestimmt wurde.Die ersten 200 m des Tunnels sind in einem 20-Grad-Winkel subparallel zu den kartierten Quarz-Alunit-Strukturen ausgerichtet. Hervorgehobene Abschnitte aus diesem Abschnitt des Tunnels, die zwar nicht die tatsächliche Mächtigkeit aufweisen, zeigen das hochgradige Potenzial der Strukturen und beinhalten 2,38 g/t Gold und 101 g/t Silber auf 32 m sowie 0,66 g/t Gold und 13,5 g/t Silber auf 134 m. Darüber hinaus wurden in einer hochgradigen Ader in etwa 436 m Tiefe des Tunnels Proben mit 58 g/t Gold und 27 g/t Silber auf 2 m genommen.