Aus der Sicht eines Zentralbankers: Die Rolle von Gold in Usbekistan

Bobir Abubakirov, Stellvertretender Direktor der Zentralbank von Usbekistan, verfasste für den GoldHub des World Gold Council kürzlich einen Artikel über die Rolle von Gold in Usbekistan. Das Land gehört mit einer Jahresproduktion von rund 100 Tonnen Gold zu den führenden Förderern des Edelmetalls.Über die Bedeutung des Metalls für das Land erklärt Abubakirov: "Gold verfügt über eine Reihe von Schlüsseleigenschaften, die es zu einem bedeutenden und wertvollen Vermögenswert machen. Es ist eine Quelle wirtschaftlicher Stabilität, fungiert als Anker im Finanzsystem und bewahrt das Vermögen für künftige Generationen. In Anerkennung dieser Eigenschaften legt die Zentralbank von Usbekistan (CBU) rund 60% ihrer Währungsreserven in Gold an."Die Notenbank hat über die Jahre Reserven von rund 375 Tonnen im Wert von fast 22 Milliarden US-Dollar angehäuft. Die Goldbestände erfüllen laut dem Notenbanker diverse Aufgaben: "Wir halten diese Reserven, um verschiedene Ziele zu erreichen. Erstens helfen sie uns bei der wirksamen Umsetzung unserer Geldpolitik, indem sie unseren Wechselkurs stützen und bei allen Beteiligten das Vertrauen schaffen, dass wir unseren externen Verpflichtungen nachkommen können. Darüber hinaus erleichtert Gold die Abwicklung internationaler Transaktionen und schützt das wirtschaftliche Fortbestehen unseres Landes im Falle von nationalen Katastrophen oder externen Schocks."Abubakirov hebt auch die Rolle von Gold als Spar- und Anlageinstrument für die usbekische Bevölkerung hervor. Seit 2018 verkauft die Notenbank Gold-Gedenkmünzen mit einem Feingewicht von 15, 20 und 31,1 Gramm und seit Kurzem auch Barren zu 5, 10, 20 und 50 Gramm.© Redaktion GoldSeiten.de