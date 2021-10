Ron Paul über die Drückung der Goldpreise und die wirtschaftliche Situation in den USA

Daniela Cambone führte jüngst ein interessantes Interview mit dem ehemaligen US-Kongressabgeordneten Dr. Ron Paul. Themen des Gesprächs sind u.a. die US-Schuldengrenze, die Drückung der Goldpreise, die zunehmende Inflation und die Abwertung des US-Dollar.Laut Paul haben Machthaber ein gesteigertes Interesse daran, die Goldpreise niedrig zu halten, um zu suggerieren, dass die Wirtschaft in einem guten Zustand sei. Doch früher oder später werde der Markt sich durchsetzen.Weiterhin erklärt der viel zitierte Experte, dass die Abwertung des US-Dollars weiter voranschreiten werde. Zusätzlich mache die Inflation den Bürgern zu schaffen. Wobei einige Bevölkerungsgruppen stärker betroffen seien als andere. "Dieser Transfer von Wohlstand von einer Gruppe auf eine andere" gehe auf die Federal Reserve zurück, und seiner Meinung nach sei an der Zeit, die Fed abzuschaffen.Paul befürwortet das Aufblühen der Krypto- und Goldgemeinschaften, denn so sein Fazit, die Freiheit sei das wertvollste Gut, das man anstreben könne.© Redaktion GoldSeiten.de