Raus aus den Banken, rein in physische Assets

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit dem Schriftsteller und politischem Kommentator G. Edward Griffin über die Rolle der US-Notenbank, den Zustand der Wirtschaft und die Möglichkeiten, das eigene Vermögen zu schützen.Der Autor des Buches "Die Kreatur von Jekyll Island" erklärt in dem Gespräch, dass er damit rechne, dass die Federal Reserve eine digitale Zentralbankwährung einführen wird, die, anders als Bitcoin und private Kryptos, international sanktioniert und vollständig von den Zentralbanken kontrolliert sein wird.Die US-Notenbank, die er auch als Bankenkartell bezeichnet, sei im Laufe der Zeit derart mächtig geworden, dass sich ihre ursprünglich vorgesehene Rolle komplett umgekehrt habe, so Griffin. Die Fed habe sich dahingehend entwickeln, dass nicht mehr die Regierung die Banken kontrolliere, sondern die Banken die Regierung.In Bezug auf die aktuell so gefragten Kryptowährungshändler erklärt er, dass viele Anleger nur in diesem Sektor seien, um hohe Gewinne einzufahren. Böten Kryptos keine derartigen Gewinne, wären die meisten Anleger nicht im Kryptomarkt.Alle alternativen Assets außerhalb des Finanzsystems seien den Fiatwährungen derzeit vorzuziehen. Besonders erwähnt er hier den physischen Besitz von Gold und Silber.© Redaktion GoldSeiten.de