Silber in US-Dollar, Tageschart vom 22. Oktober 2021

Silber in US-Dollar, Wochenchart vom 22. Oktober 2021

Die Angebotsverknappung könnte sich noch bis zu sieben Jahre hinziehen, aber die Feder ist bereits angespannt. Beim Silber geht es nicht nur um Angebot und Nachfrage. Unberücksichtigt sind Überraschungen, und unserer Meinung nach könnte der kleinste Hustenanfall diese Springfeder auslösen. Die Summe der fundamentalen Fakten ist überwältigend und zeigt, wie der nächste große Wendepunkt Silber in eine stellare Bewegung versetzen könnte. Mit so vielen Beschleunigern ist dies ein unglaubliches Chance/Risko-Verhältnis -Spiel. Silber, die gespannte Feder.Hier sind ein paar Fakten, die wir im Preis nicht berücksichtigt sehen und die sich als Beschleuniger für den nächsten monatlichen Anstieg erweisen:• Anstieg der Nachfrage nach physischem Silberkauf in den letzten achtzehn Monaten• 11 Billionen Dollar wurden in den letzten 18 Monaten in die Wirtschaft gepumpt (Inflation)• steigende Strompreise = steigende Nachfrage nach Solarmodulen (welche Silber enthalten)• logistische Versorgungsengpässe in der ganzen Welt führen dazu, dass große Rohstofflieferungen in verschiedenen Häfen festsitzen (einschließlich Silber)Warum wird Silber angesichts des bereits bestehenden Mangels an Rohlingen für die Münzprägung und des Fahrermangels für gepanzerte Fahrzeuge zu diesen niedrigen Preisen gehandelt? Vieles deutet darauf hin, dass es zu einem Short Squeeze kommen könnte, sobald die Nachfrage nach Silber weiter steigt. Infolgedessen könnten die Silberpreise über die typische Trendsteilheit hinaus ansteigen.Auf dem obigen Tageschart sind bereits Lebenszeichen zu erkennen. Der seit Juni dieses Jahres bestehende Abwärtstrendkanal wurde kürzlich nach oben durchbrochen. Ein erstes Anzeichen für eine Trendwende. Wir haben ein wachsames Auge auf die Preisniveaus in der Nähe der grün gestrichelten horizontalen Linien für mögliche risikoarme Einstiege.Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass die beiden schädlichsten Faktoren für Marktverluste Intuition und Emotionen sind.