Politisch gewollter Energie-Crash & möglicher Bitcoin-Spike!?

Die Energiekrise verschärft sich weiter. North Stream 2 ist fertig, hat aber keine Betriebsgenehmigung. Verschiedene Kreise haben kein Interesse an einer schnellen Inbetriebnahme. Die europäischen Gasspeicher sind vor dem Winter nicht voll und Russland erfüllt zwar seine Verträge, nutzt aber vorhandene Kapazitäten nicht voll aus. Beide Seiten pokern hier auf Kosten der Verbraucher und verschärfen ihre Sprache.Da Putin Russland aber ebenfalls "CO2-neutral" machen will, sieht das nach Scheingefechten aus. Was auch immer im Hintergrund läuft, die Kunden werden mehr zahlen müssen und die Energiepreise treiben die Inflation nach oben. Ohne ausreichend Gas wird ein Stromausfall immer wahrscheinlicher und damit gerät die Wirtschaft in Gefahr, besonders in Deutschland mit seiner ideologiegetriebenen Energiepolitik.Die Korrelation von Energieverbrauch und BIP ist extrem hoch, Unterbrechungen oder gar Rückgänge hier werden schwere Konsequenzen für die Wirtschaft und das Leben der meisten Menschen haben. Verkettet mit der Wirtschaft ist die Finanzwirtschaft, die damit ebenfalls weiter in Bedrängnis gerät.Das scheint Jens Weidmann von der Bundesbank zu ahnen, der seinen Rücktritt verkündet hat. Und Bitcoin? Falls in der Energiekrise ein Verbot für das "Minen" käme, sind wilde Bewegungen möglich. Beim Stromausfall aber wird sich der Wert aller "Assets" zeigen.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)