Defla XS - Negative Entscheidung

Die US-Regierung bringt ihren Plan einer Körperschaftssteuererhöhung offenbar nicht durch. Trump hatte diese von 35% auf 21% senken lassen. Biden wollte ursprünglich diese Senkung zurücknehmen - das gelang nicht. Dann wollte er eine moderatere Erhöhung von 21% auf 28% - das gelang nicht. Dann versuchte er zuletzt eine Erhöhung auf 25% - das gelang nicht.Das freut den Aktienmarkt.Der US-Wohnimmobilienmarkt zeigt eine Abkühlung, das freut Gold.Der Kapitalexodus aus China Richtung Welt und von Welt nach Indien wird stärker, die neuen dirigistischen Massnahmen der Chinesischen Regierung zeigen Wirkung.Die Deflation ließ in der abgelaufenen Woche etwas nach.Die Woche verzeichnete beim SPX 500 (u.a.) ein neues All-Time-High ohne Kaufwillen,beim BitCoin ein neues All-Time-High ohne Kaufwillenbeim Gold einen Sprung über 1810 USD ohne KaufwillenDa ohne Kaufwillen, hielten diese alle vorerst einmal nicht, wobei der Wochenverlauf dennoch ansprechend ist. Der echte Impuls war ein Exit aus AnleihenSie sehen hier noch die beste mit einer Rendite von +1,6x% und deren Kurs. Wenn man wo raus muß und das Halten von Forderungen gegen Banken, auch Geld genannt, nicht in Frage kommt, muß man wohin und das sind eben Aktien, Cryptos und Edelmetalle.Der Willensimpuls war aber aus Forderungen heraus und nicht in Sachwerte hinein. Es gab eben bloß keine Alternative.Lustlose All- Time-Highs, auch sowas gibt es, wenn völlig unzulänglich gekaufte Anleihen mit demnächst noch mehr Angebot von Zentralbanken mit noch weniger Ankauf bedroht werden.© Mag. Christian VartianDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.