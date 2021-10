Gold leicht rückläufig; Augen auf den Zentralbanken

Der Goldpreis war am Dienstagmorgen in Asien etwas rückläufig, berichtet Investing.com . Der Dollar, der sich gewöhnlich invers zu Gold bewegt, stieg am Dienstag um 0,07% und erholte sich damit von einer fast 1-Monatstalsohle. Die Rendite der US-amerikanischen 10-Jahresstaatsanleihe stieg zudem leicht, was die Opportunitätskosten für den Besitz von Gold erhöhte.Investoren erwarten nun die Entscheidungen der Zentralbanken. Die Bank of Japan sowie die Europäische Zentralbank (EZB) treffen sich am Donnerstag. Während zwar keine Änderung des Zinskurses erwartet wird, könnte die EZB zumindest ansprechen, wie sich der Inflationsdruck auf die Geldpolitik auswirken könnte.Die US-amerikanische Federal Reserve sowie die Bank of England werden sich wiederum nächste Woche treffen. Silvana Tenreyro von der BoE meinte jedoch, sie bräuchte mehr Zeit um einzuschätzen, wie sich die Zwangsbeurlaubungen der Regierung auf den Arbeitsmarkt auswirken werden; dies signalisiert, dass sie nicht in Eile ist, die Zinsen zu erhöhen.© Redaktion GoldSeiten.de