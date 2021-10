Garofalo: Gold bei 3.000 Dollar innerhalb von Monaten & nicht Jahren

Ein Rohstoff nach dem anderen – Aluminium, Erdgas, etc. – erlebt die Nachbeben, die Lieferketten erschüttern. Gold könnte folgen, doch aus deutlich anderen Gründen, so berichtet Yahoo Finance . David Garofalo prognostiziert, dass Investoren bald feststellen werden, dass der weltweite Inflationsdruck weniger vorübergehend und heftiger ist als Zentralbanker und Verbraucherpreisindices andeuten.Wenn diese Realisierung stattfindet, könnte es durchaus wahrscheinlich sein, dass der Goldpreis auf bis zu 3.000 Dollar je Unze befördert wird, so Garofalo, der Goldcorp leitete, bevor es von Newmont Corp. übernommen wurde und nun Kopf von Gold Royalty Corp. ist.Wenn man den übrigen Rohstoffen Glauben schenken kann, dann könnte die Goldrally, wenn sie eintritt, dramatisch sein, meinte Garofalo in einem Interview am Freitag. “Ich spreche hier von Monaten“, erklärte er. “Die Reaktion ist tendenziell unmittelbar und heftig, wenn sie eintritt. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass Gold 3.000 Dollar je Unze innerhalb von Monaten und nicht Jahren erreichen wird.“© Redaktion GoldSeiten.de