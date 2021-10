Citi: Gold mittelfristig weiterhin "Schmerzhandel"

Analysten bei der Citibank denken noch immer, dass Short-Gold mittelfristig der angemessene "Schmerzhandel" ist, trotz "fassbaren" Aufwärtsrisiken für ihre Prognose von 1.700 Dollar je Unze des durchschnittlichen Spotpreises in Q4 2021, berichtet ShareCast . Citi definierte "mittelfristig" als die spätere Hälfte von 2022 sowie das Jahr 2023.Dies würde durch finanzielle Abflüsse signalisiert werden, ungeachtet Preisstabilisierung zwischen 1.750 und 1.800 Dollar je Unze. Zu den Faktoren, die für eine schwächere bullische Stimmung, insbesondere gegenüber 2019 und 2020, verantwortlich sein könnten, gehören die Bodenbildung der TIPS-Renditen im unteren Teil der Kurve sowie eine aggressivere Preisgestaltung der Fed an den STIR-Märkten in Verbindung mit einem starken USD und Zuflüssen zu Kryptoassets.© Redaktion GoldSeiten.de