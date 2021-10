Kiplin Metals will Portfolio von Uranprojekten in Athabasca erweitern

Vancouver, 25. Oktober 2021 - Kiplin Metals Inc. (das Unternehmen) (TSXV:KIP, Frankfurt: 17G1) gibt bekannt, dass sein Board of Directors eine strategische Prüfung mehrerer Uranprojekte in Athabasca (Saskatchewan, Kanada) eingeleitet hat, um das Projektportfolio des Unternehmens zu erweitern.Peter Born, Director des Unternehmens, sagt dazu: Nach eingehender Beratung mit unseren strategischen Beratern hat das Board of Directors angesichts des umfassenden technischen Fachwissens unseres Teams und der weltweiten Initiative zur Abkehr von fossilen Brennstoffen zur Deckung des weltweiten Energiebedarfs beschlossen, eine strategische Prüfung mehrerer Uranprojekte in Athabasca (Saskatchewan) einzuleiten. Das technische Team des Unternehmens verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Uranexploration und wir sind zuversichtlich, dass die Hinzunahme neuer Uranprojekte den Aktionären von Kiplin Metals einen erheblichen Mehrwert liefern wird.Kiplin Metals ist ein in der Frühphase befindliches Explorations- und Erschließungsunternehmen. Das Management des Unternehmens ist sich bewusst, dass es durch die Entdeckung und Erschließung von Mineralressourcen die größte Wertschöpfung für die Aktionäre erreichen kann, und richtet sein Hauptaugenmerk daher auf Projekte, die ein solches Potenzial besitzen. Kiplin verfügt über die Rechte an zwei sehr aussichtsreichen Mineralexplorationsprojekten in Kanada, einer Region, die weltweit für ihre Bodenschätze, ihre auf Kooperation ausgerichtete Regulierungsstruktur und ihr stabiles wirtschaftliches und politisches Umfeld bekannt ist.Das Goldprojekt Exxeter erstreckt sich über 715 Hektar Grundfläche in Val dOr (Quebec), einem der weltweit bedeutendsten Goldgebiete, in dem bis Ende 2019 mehr als 113,4 Millionen Unzen Gold gefördert wurden. Das Projekt deckt einen 3,8 Kilometer langen Abschnitt der tektonischen Cadillac-Zone ab, der wichtigsten geologischen Struktur für die Goldmineralisierung in Val dOr.Das Kupferprojekt Lac Rochester befindet sich an der östlichen Grenze des Bergbaugebiets Val dOr, 50 Kilometer der Stadt Val dOr und 14 Kilometer südlich des Vorzeigekonzessionsgebiets des Unternehmens, des Goldprojekts Exxeter. Die frühere Exploration des Kupferprojekts Lac Rochester ergab mehrere hohe Kupfer- und Eisengehalte, die gleichzeitig mit einer großen, nach Nordosten verlaufenden magnetischen Anomalie übereinstimmen.Nähere Informationen erhalten Sie über das Unternehmen unter der Rufnummer 604-622-1199.Für das Board of DirectorsPeter BornDirectorDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind. Alle hierin enthaltenen Aussagen - ausgenommen Aussagen über historische Fakten - sollten als zukunftsgerichtete Aussagen erachtet werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, und die Leser sind daher angehalten, sich auf ihre eigene Bewertung solcher Unsicherheiten zu verlassen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch die geltenden Gesetze vorgeschrieben ist.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov,n www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!