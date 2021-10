Werden sich die Engpässe in der Wirtschaft auch auf die Edelmetalle ausweiten?

Zum ersten Mal im Leben der meisten Amerikaner haben sie mit chronischen Engpässen zu kämpfen. Von leeren Regalen bei den Discountern bis hin zu fehlenden Vertragsarbeitern - das Angebot an Waren und Dienstleistungen scheint mit der Nachfrage nicht Schritt halten zu können. Beispiele gibt es zuhauf:- Es wird erwartet, dass der Mangel an Fahrrädern und Ersatzteilen bis 2022 anhalten wird.- Gebrauchtwagen und Neuwagen sind so knapp, dass es für Käufer unmöglich ist, einen "fairen Preis" auszuhandeln.- Nike warnte kürzlich in einer Gewinnmitteilung, dass die Produktions- und Lieferengpässe mindestens bis zum nächsten Frühjahr andauern werden.- Medizinische Einweghandschuhe sind so schwer zu bekommen, dass gebrauchte Handschuhe in minderwertigen Anlagen in Thailand oberflächlich gereinigt und für den Export neu verpackt werden.- Die American Society of Health-System Pharmacists listet 192 knappe Medikamente auf.- Hotels schränken aufgrund von Personalengpässen grundlegende Dienstleistungen wie das Housekeeping ein.- Unternehmen und Heimbüromitarbeiter haben Schwierigkeiten, Schreibtische, Stühle und Papier zu bekommen.Beamte der Biden-Regierung machen die Rückstände bei den Schiffscontainern für die Unterbrechung der Lieferkette verantwortlich. Aber die Schuld liegt bei etwas viel Größerem. Weit verbreitete Engpässe sind ein Symptom einer fehlgeleiteten zentralen Planung.Engpässe sind ein Merkmal sozialistischer Volkswirtschaften, die von Natur aus nicht in der Lage sind, auf Veränderungen bei Angebot und Nachfrage zu reagieren. In einer gut funktionierenden Marktwirtschaft führen Preissignale dazu, dass das Angebot schnell auf Nachfrageschwankungen reagiert.Diese entscheidenden Preissignale wurden durch die massiven Eingriffe der Regierung und der Federal Reserve in die Wirtschaft verzerrt und in vielen Fällen nahezu ausgelöscht. Eine Rekordzahl von Menschen wird effektiv dafür bezahlt, nicht zu arbeiten. Kein Wunder, dass es einen "Arbeitskräftemangel" gibt - und den Ruf großer Unternehmen, mehr Niedriglohn-Immigranten zu importieren.Gleichzeitig drückt die Fed die Zinssätze künstlich nach unten. Das hat zur Folge, dass die Spekulation auf dem Vermögensmarkt und die Verbrauchernachfrage künstlich stimuliert werden - und die Inflation verschärft wird. Während die Fed darauf besteht, dass die jüngsten hohen Inflationswerte "vorübergehend" sind und dass die langfristigen Inflationserwartungen bei 2% "verankert" bleiben, können es sich die Anleger nicht leisten, den Zentralplanern aufs Wort zu glauben.Wir alle müssen darauf vorbereitet sein, dass die Märkte unvorhersehbar und unberechenbar sind und das Inflationsrisiko steigen könnte. Wenn sich die Psychologie der Anleger in Richtung Inflationsschutz und finanzielle Absicherung verschiebt, könnte die Nachfrage auf dem Goldmarkt schnell das Angebot übersteigen. Eine Verknappung des Angebots an Gold- und Silberprodukten für den Einzelhandel würde zu einem Anstieg der Prämien und möglicherweise auch zu einem Anstieg der Spotpreise führen.In den letzten Jahren ist es der stets schlecht funktionierenden U.S. Mint - einer staatlichen Behörde - immer wieder nicht gelungen, ausreichende Mengen ihrer American Eagle-Münzen aus Gold und Silber herzustellen. Die Nachfrage übersteigt weiterhin die verfügbaren Bestände.Nach rund 15 Millionen verkauften Silver Eagles im Jahr 2019 hat sich die Nachfrage nach den Münzen im Jahr 2020 mehr als verdoppelt. In diesem Jahr wird diese Zahl voraussichtlich noch übertroffen: 2021 werden bisher 27 Millionen Silver Eagles verkauft.Auch die Nachfrage nach Gold Eagles ist seit letztem Jahr sprunghaft angestiegen. Nachdem 2019 nur 108.000 Stück verkauft wurden, erhielt die U.S. Mint im Jahr 2020 747.000 Bestellungen. Und im Jahr 2021 hat sie bereits 928.000 ihrer ikonischen Goldmünzen verkauft.Die Knappheit der Eagles und anderer Goldbarren hält die Prämien in die Höhe. Viele der schlecht kapitalisierten Konkurrenten von Money Metals haben mit langen Verzögerungen bei der Auftragsabwicklung und Lieferung zu kämpfen. (Caveat emptor.)Bei Money Metals Exchange kommt es nur bei einigen wenigen Artikeln zu kleineren Verzögerungen. Es könnte jedoch der Tag kommen, an dem einige Arten von Edelmetallprodukten vollständig ausverkauft und nirgendwo mehr erhältlich sind.Die gute Nachricht ist, dass diejenigen, die schwer erhältliche Edelmetalle besitzen, das Sagen haben werden. Sie können immer dann verkaufen, wenn sie der Meinung sind, dass die Preise, einschließlich potenzieller Rückkaufprämien gegenüber dem Kassamarkt, hoch genug sind.Wenn sich die von der Regierung verursachte Inflation und die Versorgungsunterbrechungen weiter verschlimmern, werden die heutigen Edelmetallpreise im Vergleich zu ihrer Entwicklung wahrscheinlich niedrig erscheinen.© Stefan GleasonMoney Metals ExchangeDer Artikel wurde am 25. Oktober 2021 auf www.moneymetals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.