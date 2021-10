Trillium Gold Mines schließt Erwerb des Grundstücks Willis ab

Vancouver, 26. Oktober 2021 - Trillium Gold Mines Inc. (TSXV: TGM, OTCQX: TGLDF, FRA: 0702) ("Trillium Gold" oder das "Unternehmen") freut sich, den Abschluss des zuvor gemeldeten Erwerbs von dreizehn patentierten Mineralkonzessionen mit einer Gesamtfläche von 229 Hektar bekannt zu geben, die zusammen als "Grundstück Willis" bezeichnet werden. Das Grundstück liegt südwestlich des zu 100 % in Trillium Golds Besitz befindlichen Grundstücks Newman Todd (NT) in Todd Township, Red Lake Mining District, Ontario (siehe Abbildung 1 unten).Durch den Abschluss von Zahlungen in Höhe von insgesamt 420.000 $ und insgesamt 400.000 Stammaktien des Unternehmens, die einer viermonatigen Haltefrist unterliegen, hat Trillium Gold eine 100%ige Beteiligung am Grundstück Willis erworben. Das Grundstück unterliegt einer 2 %-Nettoschmelzerlös-Lizenzgebühr (die "Lizenzgebühr"), von der Trillium Gold die Hälfte (1 %) gegen einen Betrag von 1,2 Millionen $, zahlbar in bar oder in Aktien, zurückkaufen kann. Darüber hinaus hat das Unternehmen ein Vorkaufsrecht, sollten sich die Inhaber der Lizenzgebühr dazu entschließen, die Lizenzgebühr in Zukunft zu verkaufen.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Donna Yoshimatsu, VP Corporate Development and Investor Relations, unter dyoshimatsu@trilliumgold.com, (416) 722-2456, oder info@trilliumgold.com. Besuchen Sie unsere Website unter www.trilliumgold.com .https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62238/26102021_DE_TGMWillisDE.001.pngAbbildung 1Über Trillium Gold Mines Inc. Trillium Gold Mines Inc. ist ein wachstumsorientiertes Unternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken im Red Lake Mining District in Nordontario befasst. Das Unternehmen hat seine Beteiligungen in den Grünsteingürteln Confederation Lake und Birch-Uchi erweitert und verfügt über eine unverbindliche Absichtserklärung zur weiteren Konsolidierung seiner zusammenhängenden Grundstücke auf mehr als 100 km Länge. Darüber hinaus ist das Unternehmen an äußerst aussichtsreichen Grundstücken in Larder Lake, Ontario, und in den Gebieten Matagami und Chibougamou in Quebec beteiligt.Im Namen des Verwaltungsrats Trillium Gold Mines Inc.Russell StarrPräsident, CEO und DirektorIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chWeder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.