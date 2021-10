Marko Papic: Bullenmarkt für Silber beginnt

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Marko Papic, Partner und Chefstratege der Clocktower Group, über die Entwicklung der Rohstoffmärkte und die Politik der US-Notenbank.Papic erklärt in dem Gespräch, dass die Weltwirtschaft noch nicht bereit für Zinserhöhungen der Fed sei. Aktuell sei nur eine für Q4 22 vorgesehen, allerdings habe der Markt begonnen, weitere Anhebungen im kommenden Jahr einzurechnen. Die Anleger würden davon ausgehen, dass die Fed ihren Zeitplan für die Zinserhöhung entsprechend anpassen wird. In einem solchen Fall der zu schnellen Anhebungen könnte es zu einer Korrektur der Aktienmärkte um 10 bis 20% kommen, glaubt Papic.Er selbst ist momentan extrem optimistisch in Bezug auf jegliche Metalle und Bergbauunternehmen. Er rät zu einer möglichst großen Diversifikation. Insbesondere Silber dürfte seiner Meinung nach ab sofort auf die bleibende Inflation und die guten Fundamentaldaten reagieren. Prinzipiell sieht er aber für alle Rohstoffe mit Einsatz in der Industrie einen Bullenmarkt voraus.© Redaktion GoldSeiten.de