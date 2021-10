Neue Allzeithochs für Silber  Tavi Costa

Michelle Makori sprach für Kitco News kürzlich mit Tavi Costa über seine aktuelle Einschätzung zur Geldpolitik und den Edelmetallen.Der Portfoliomanager bei Crescat Capital glaubt, dass die fiskalische und monetäre Krise eine Bewegung hin zu alternativen Anlagen auslösen wird. Das besorgniserregende Inflationsnarrativ spiele dabei eine große Rolle, da die Anleger beginnen, in Sachwerte umzuschichten: "Irgendwann wird die Inflation für die Verbraucher psychologisch spürbar werden. Der Geist ist aus der Flasche, was das angeht". Die Menschen würden dann zunehmend in Alternativen zum Geldsystem investieren, insbesondere in Gold und Silber.Für Silber sieht Costa das größte Aufwärtspotenzial: "Silber ist das billigste Metall der Welt. Und ich werde es weiterhin kaufen, weil es den Preis von unter 30 $ pro Unze nicht verdient hat." Und weiter: "Wir werden Kapital in diesen Bereich fließen sehen. Es ist ein sehr dünner Markt und ich erwarte eine explosive Bewegung nach oben."Weiterhin rechnet der Anlagenexperte mit Korrekturen an den Aktienmärkten. Für die Aktienbewertungen, die von ihren Fundamentaldaten abgekoppelt seien, stehe ein Moment der Ernüchterung bevor. Auf einer Skala von eins bis zehn liege das Risiko für den US-Aktienmarkt laut Costa bei acht. "Wir befinden uns in Bezug auf die Bewertungen auf einem Allzeithoch, wie es in keinem anderen Jahrzehnt oder in keiner anderen Zeit der Geschichte der Fall war. Darüber bin ich sehr besorgt. Ich weiß nicht, wie man das rechtfertigen will, wenn die Kapitalkosten aufgrund der Inflation steigen", erklärt er. "Wir werden eine Rotation aus überbewerteten Namen erleben."© Redaktion GoldSeiten.de