Ray Dalio würde Gold Bitcoin vorziehen

Ray Dalio, der CEO von Bridgewater Associates, sagte laut einem Bericht von U.Today bei einer Veranstaltung des Future Investment Initiative Institute, einer gemeinnützigen Organisation, die von Saudi-Arabiens größtem Staatsfonds betrieben wird, am gestrigen Dienstag in Riad, dass er Gold Bitcoin vorziehen würde. Dalio, verfüge selbst über eine kleine Bitcoin-Investition, gehe aber weiterhin davon aus, dass die Regulierungsbehörden Bitcoin letztendlich abschaffen werden.Larry Fink von BlackRock und David Solomon von Goldman gaben indes beide an, dass sie den US-Dollar Bitcoin vorziehen würden. Während BlackRock Anfang des Jahres begann, in Bitcoin zu investieren, bleibt Fink selbst äußerst skeptisch gegenüber der Kryptowährung.Der Vorsitzende von Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, erklärte hingegen, die Top-Kryptowährung Gold vorzuziehen, heißt es in dem Artikel.© Redaktion GoldSeiten.de