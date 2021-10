Wenn die Werkzeuge nicht länger funktionieren

Da ich an die Arbeitsteilung glaube, benutze ich heute nur noch selten Handwerkzeuge. In den 80er und 90er Jahren hatte ich zwei 4 x 8 große Stecktafeln an der Garagenwand, die voll mit Werkzeugen waren, zusammen mit meinem großen Craftsman-Werkzeugkasten. Ich hatte für jede Aufgabe rund um das Auto, das Haus und den Hof das richtige Werkzeug. Ich kümmerte mich um Klempnerarbeiten, Elektrizität, baute Räume und Bodenbeläge. Meine heutigen Freunde werden es vielleicht nicht glauben, aber ich war damals ziemlich geschickt. Es war fast ein bisschen wie ein Fetisch.Jetzt weiß ich, dass andere sie effizienter einsetzen können, und ich lasse sie das gerne tun. Meine bevorzugten Werkzeuge sind heute meine Computer, mein iPad und mein Telefon. Ich bin mit meinen aktuellen Werkzeugen viel produktiver, als wenn ich versuche, einen Lichtschalter zu reparieren.Das richtige Werkzeug in den richtigen Händen kann Wunder bewirken. Allerdings wird es komplizierter, wenn man an den Märkten und in der Wirtschaft arbeiten will. Hämmer funktionieren, weil sich Nägel nicht unvorhersehbar selbst umformen. Die Wirtschaft schon. Die Finanz- und Währungsbehörden müssen sich auf Instrumente verlassen, die nicht durchgängig und möglicherweise überhaupt nicht funktionieren. Wie wir heute erörtern werden, ist dies ein großer Teil unseres derzeitigen Dilemmas.Wir alle würden gerne glauben, dass es dafür eine einfache Erklärung und eine schnelle Lösung gibt. Leser sagen mir das immer wieder: "John, das Problem ist wirklich ______." Leider ist es nicht nur ein Problem. Wir haben es mit einem Wirrwarr verschiedener Probleme zu tun, die auf eine Weise zusammenwirken, die wir nicht ganz verstehen. Wir haben jedoch einige Anhaltspunkte. Es sieht immer mehr danach aus, dass der August/September eine Art Wendepunkt markierte. Die Wirtschaftsdaten haben sich seither deutlich abgeschwächt.Sie wissen, was ich von Wirtschaftsmodellen halte, aber sie haben eine gewisse Objektivität. Die Zahlen tun, was sie tun. Wahrscheinlich ist es wichtig, dass die BIPNow-Schätzung der Atlanta Fed für das dritte Quartal von 6,1% am 23. August auf 0,5% am 18. Oktober gesunken ist. Das ist eine gewaltige Veränderung in weniger als zwei Monaten.Das Schaubild zeigt auch, dass die privaten Prognosen zur gleichen Zeit zurückgehen, wenn auch nicht ganz so dramatisch. Offensichtlich hat sich in den letzten 60-90 Tagen etwas geändert. Hier sind einige mögliche Faktoren, in keiner bestimmten Reihenfolge.• Zunehmende Engpässe in der Lieferkette• Steigende Energiepreise• COVID-19 Delta-Variante: Anstieg der Fälle• Evergrande und die chinesische Wohnungsbaupolitik• Überstürzter US-Afghanistan-Abzug• Ende der erweiterten US-Arbeitslosenunterstützung• Schwierigkeiten bei anhängigen Infrastrukturgesetzen• Ach ja, die Rückkehr der Inflation von über 5%, die vom nominalen BIP abgezogen wird, um das reale BIP zu erhalten.Wir können das nicht auf einen dieser Faktoren zurückführen. Sie alle hatten einen gewissen Einfluss, zusammen mit anderen, nicht aufgeführten Faktoren, die sich zu den niedrigeren Wachstumsschätzungen addieren. Und wohlgemerkt, "geringeres Wachstum" ist nicht das Ende der Welt. Wenn das reale BIP-Wachstum im 3. Quartal 0,5% beträgt, ist das zwar nicht das, was wir uns erhofft haben, aber auch keine Rezession.Die Wirtschaft entwickelt sich in vielerlei Hinsicht gut. Es gibt viele Arbeitsplätze, neue Unternehmen werden gegründet, die Unternehmen sind profitabel (die Gewinnsaison für das dritte Quartal hat mit einem Paukenschlag begonnen!) und die Aktienkurse sind stark. Es könnte uns noch viel schlechter gehen. Aber wir könnten es auch besser machen, und die verpassten Gelegenheiten sind frustrierend.Der heutige Artikel wird der erste von mindestens zwei Teilen sein. Nächste Woche werde ich beschreiben, wohin die Entwicklung meiner Meinung nach geht und wie wir noch eine Chance haben, den Aufschwung zu retten, wenn bestimmte Personen/Institutionen die richtigen Entscheidungen treffen. Doch zunächst möchte ich drei wichtige Punkte festhalten. Sie sind grundlegend für meinen Ausblick.Hier sind sie, zusammengefasst in einem Satz: Wir haben es mit einer nachfragegesteuerten Inflation zu tun, die die Folge einer fehlgeleiteten Geldpolitik und fehlgeleiteter fiskalpolitischer Anreize ist. Das mag einfach und offensichtlich klingen, aber in diesem kurzen Satz steckt eine Menge drin. Wir fangen unten an.Kürzlich habe ich über das wachsende Problem der logistischen Sandhaufen geschrieben. Es gibt keine Anzeichen für eine Verbesserung. Das ist nicht gut, aber ich denke, diese Situation ist auch ein Hinweis auf unsere tieferen Probleme. Die Häfen und Eisenbahnen sind verstopft, weil die Wirtschaft mehr Waren nachfragt, und diese Nachfrage treibt den Inflationsdruck an. Mein Freund Jim Bianco hat in einem großartigen Twitter-Thread, den Sie lesen sollten, erklärt, was vor sich geht. Ich werde seine wichtigsten Punkte und Diagramme unten auszugsweise wiedergeben."Die Häfen von Los Angeles und Long Beach entladen zusammen knapp eine Million Container pro Monat. Im letzten Jahr haben sie fast ein Rekordtempo erreicht. Mit anderen Worten: Sie arbeiten so schnell, wie sie können. Das Problem ist, dass sie an ihrer Grenze angelangt sind."