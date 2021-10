An Gold und Immobilien festhalten!  Danielle DiMartino Booth

Michelle Makori sprach kürzlich mit Danielle DiMartino Booth, CEO von Quill Intelligence, über die prekäre Lage, in der sich die US-Notenbank aktuell befindet.Die Federal Reserve habe ihre Geldpolitik zu lange "unangemessen" locker gehalten und damit die Inflation ausgelöst. Nun könnte die Zentralbank sich gezwungen sehen, die Geldpolitik aggressiv zu straffen, erklärt die Expertin."Die quantitative Lockerung ist ein gescheitertes Experiment", so Booth. "Wir haben es hier mit viel mehr zu tun als mit Unterbrechungen der Lieferkette. Und es gibt viel problematischere Formen der Inflation, die Jerome Powell meiner Meinung nach nicht anerkennen will. Aber es ist die hartnäckige Inflation, um die sich die Fed am meisten kümmern muss. Und das fängt an, sich in der Inflation bei Wohnungen und Mieten niederzuschlagen". Angesichts des derzeitigen wirtschaftlichen Umfelds dürfte der Fed nichts anderes übrig bleiben, als die Geldpolitik zu straffen und auch die Zinssätze zu erhöhen.Vor diesem Hintergrund rät DiMartino Booth dazu, Gold, Immobilien und Kommunalanleihen zu halten. "Ich halte aggressiv an meinem Gold fest. Ich bin froh über die Tatsache, dass ich eine Menge Immobilien habe. Und meine Kommunalanleihen waren sehr gut zu mir."© Redaktion GoldSeiten.de