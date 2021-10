Lobo Tiggre über Potenzial für Gold, Silber und Kupfer

Michelle Makori sprach kürzlich mit Lobo Tiggre von The Independent Speculator über die Metalle mit dem seiner Meinung nach größten Aufwärtspotenzial.Ob es nun eine Superzyklus der Rohstoffe gebe oder nicht, Kupfer sei besonders bullisch einzuschätzen. "Ich mag Kupfer sehr. Es ist eine der solidesten Hausse-Positionen. Und selbst wenn der Rohstoffsuperzyklus kippen sollte, könnte ich mir vorstellen, dass Kupfer weiter steigen wird", so Tiggre.Auch wenn Kupfer aktuell nicht mehr billig sei, bedeute das nicht, dass die Rallye vorüber sei. "Es dauert zehn Jahre, bis Minen ans Netz gehen. Und selbst wenn die Finanzierung, die Genehmigungen und all die anderen Dinge geregelt sind, dauert es immer noch fünf Jahre, bis diese großen Kupferminen ans Netz gehen." Dennoch rate er Anlegern, das Metall bei Kursrückgängen zu kaufen. "Es wird Volatilität geben. Ich würde eher bei den Tiefs kaufen als bei den Hochs. Und das werde ich zu meinem Vorteil nutzen."Kupfer sei für den Rohstoffanalysten ein Metall, das man langfristig halten sollte. Für kurzfristige Gewinne rate er dazu, sich Gold und Silber anzusehen: "Langfristig würde ich als Investor Kupfer bevorzugen. Wenn ich einen sofortigen Gewinn erzielen möchte, dann in Gold und Silber. Silber ist im Vergleich zu Gold immer noch relativ unterbewertet, was ihm bei der nächsten Währungsangst und dem Ansturm auf sichere Häfen Aufwärtspotenzial verleiht."© Redaktion GoldSeiten.de