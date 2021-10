Stagflation wird immer wahrscheinlicher

Schauen wir uns die Wirtschaftsdaten in den USA oder auch in Deutschland an, dann sehen wir seit Wochen eine Abkühlung und reihenweise werden die zuvor sehr hohen Wachstumsraten nach unten korrigiert.In den USA gestern das BIP mit +2%, erwartet waren +2,70% nach zuletzt +6,70%:Wir sehen also, dass das Wirtschaftswachstum schwächer wird, während die Inflation weiterhin auf einem sehr hohen Niveau ist und teilweise auch noch weiter steigt. Die letzte Stagflation hatten wir in den 1970er Jahren und Gold war damals der große Gewinner in diesem wirtschaftlichen Umfeld.Das Problem diesmal ist, dass die Schuldenberge derart aufgebläht sind, dass die Notenbanken so gut wie keinen Handlungsspielraum mehr haben. Kurze und starke Zinsanhebungen wie damals, um die Inflation kurzfristig "einzufangen" würden der Wirtschaft und dem Staat das Genick brechen.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.