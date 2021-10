Defla XL - Die Wahrheit erhärtet sich

US Personal Income geht massiv zurück, -1,0% vs. -0,2% Erwartung. Personal Spending mit at 0,6% vs. 0,4% Erwartung. PCE Prices mit 0,3% vs. 0,3% Erwartung, die Inflationsschreier mit “8 und mehr Prozent Inflation” warden entlarvt. Inklusive Mangelteuerung, die nicht dazugehört, derzeit 3,6% auf Jahresbasis.3. Quartal US BIP (Bruttoinlandsprodukt) sinkt drastisch von 6,7% auf 2,0% und untertrifft die Erwartung von 2,4%. Infrastrukturpakete hüben wie drüben: Fantasterei! Haltbarwaren mit -0,4% und die Öllager füllen sich auch. Hertz bestellte 100.000.- Autos bei Tesla, wer die Kraftwerke baut bleibt Fantasterei. Realwirtschaftsaktien hüben wie drüben sind heftig betroffen vom Nichtboom – eigentlich eine Rezession in der Zahlenkette, nur deren Halter interessiert es nichtWindows 11 gilt voererst auf etlichen modernen Prozessoren als nicht lauffähig, was die Chipnachfrage massiv anheizen wird und zum akuten Chipmangel noch dazukommt. Die vollen Kassen der Tech-Industrie füllen sich weiterDer Nasdaq 100 ist bitte vergleichsweise noch deutlich unterbewertet. All-Time-Highs in unserem Aktienportfolio.Gold zwischen den Treiberenergienwürde nach oben ausbrechen, falls die FED die Daten richtig liest und am Ankauf von 80 Mrd. Staatsanleihen/ Monat besser nichts ändert. Letztere brauchen ohnehin dringendst neue Käufer und ganz sicher nicht den Entfall bestehender KäuferDer BitCoin baut sich inzwischen ein SprungbrettDie alles entscheidende Frage bleibt: Können die Zentralbanken die nach unten abrauschenden Liquiditätszahlen lesen oder nicht. Werden sie den an Blutdruckverlust leidenden Patienten mit weiteren Blutdrucksenkern ins Koma schicken oder kommt nun endlich GENUG Liquidität?Doktor Geldmesser - Silber - bleibt weiter sehr skeptisch zur Liquiditätszukunft© Mag. Christian VartianDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.