Kitco-Umfrage: Wall Street bearisch in Angst vor falkenhafter Fed

Da Gold erneut an den 1.800 Dollar je Unze scheiterte, ist die Wall Street nun negativ eingestellt, was die Goldpreisentwicklungen diese Woche angeht. Das berichtet Kitco News im Rahmen seiner wöchentlichen Goldpreisumfrage. Es war eine komplizierte Woche für Gold, mit gemischten Wirtschaftsdaten und einer falkenhaften Bank of Canada, die dem Edelmetall Momentum entzog.Es nahmen diesmal 13 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren 53,8% bearisch gegenüber Gold in dieser Woche. Weitere 30,8% blieben neutral, während nur 15,4% bullische Erwartungen hegen.Außerdem gaben auch 745 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 60,5% der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Weitere 22,5% erwarten negative Preisentwicklungen, während 17% neutral blieben.© Redaktion GoldSeiten.de