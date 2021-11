Wichtige Goldcharts, die Sie im Auge behalten sollten

Die überverkaufte Sprungbewegung der Goldaktien traf auf anfänglichen Widerstand, während Gold nahe des Widerstands bei etwa 1.800 Dollar gehandelt wurde. Die Frage lautet nun, ob dieser Wiederanstieg länger andauern, er pausieren oder der Sektor einen Teil seiner Gewinne zurückgeben wird. Lassen Sie uns zuerst einen Blick auf die kürzlichen Preisentwicklungen und das aktuelle Setup werfen.Wir plotten Gold, den GDX, den HUI und den GDXJ gemeinsam mit ihren 200-tägigen gleitenden Durchschnitten. Seit Beginn des Sommers tendierten die Goldaktien niedriger, während Gold seitwärts bzw. abwärts tendierte. Gold schlägt sich weiterhin mit seinem 200-tägigen gleitenden Durchschnitt (1.794 Dollar) herum, während die Goldaktien auf ihren 200-tägigen gleitenden Durchschnitt gestiegen sind. Wichtiges Widerstandsniveau für Gold in den Tages- und Wochencharts ist 1.835 Dollar.Um Hinweise auf eine kurzfristige Prognose zu erhalten, müssen wir ein Auge auf einige Frühindikatoren behalten. Hier sind einige, die ich gerne verwende. Wir plotten hier Gold sowie das Verhältnis zwischen Gold und Devisen und das Verhältnis zwischen Gold und Aktien im unteren Chart.Gold/Devisen führt Gold während wichtiger Wendepunkte tendenziell an. Es hat Gold in den letzten paar Monaten übertroffen, doch es besteht bisher noch keine deutliche Abweichung. Gold/Aktien bleibt hingegen unglaublich schwach. Das muss sich ändern, wenn Gold über 1.835 Dollar ausbrechen soll.Die Advance-Decline-Linie ist ein vertrauensvoller Indikator für jede Marktgruppe. Wir plotten sie unten gemeinsam mit einer 15-tägigen und 25-tägigen Advance-Decline-Linie, um einen möglichen "Breitenvorstoß" zu messen. Ein derartiger Vorstoß tritt auf, wenn ein Markt von einem überverkauften Zustand zu Stärke übergeht. Das wird am besten durch plötzliche Stärke der Advance-Decline-Linie gemessen.Breitenvorstöße treten nach Böden auf, könnten jedoch manchmal auch an Marktspitzen stattfinden. Beachten Sie die Entwicklung der 15-tägigen und 25-tägigen Advance-Decline-Linien sowie die Anstiege nach den Böden 2016 und 2019. Wenn der GDX weitere ein bis zwei Wochen deutliche Stärke zeigen kann, könnten die 15-tägige und 25-tägige Advance-Decline-Linie einen Breitenvorstoß signalisieren, was wiederum auf einen wichtigen Boden hindeuten würde.Derzeit fehlt es uns an Hinweisen dafür, dass die Edelmetalle über ihren Widerstand steigen werden. Gold besitzt keine positiven Abweichungen und während sich die Goldaktien zwar erholten, haben sie noch keinen Breitenvorstoß verzeichnet. In einem vorherigen Artikel erklärten wir, dass die Goldfundamentaldaten noch nicht bullisch seien. Der Markt könnte bullische Fundamentaldaten enttarnen, bevor wir diese erkennen, doch die Geschichte argumentiert, dass die nächste große Entwicklung innerhalb des Sektors erst beginnen wird, wenn die Federal Reserve die Zinsen erhöht hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen im nächsten Jahr erhöhen wird, nimmt zu, wobei der Markt derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von 40% erwartet, dass die erste Zinserhöhung bereits im Mai stattfinden wird.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 29. Oktober 2021 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.