Silber und Edelmetallaktien, nächster Halt Allzeithoch!

Abb. 1: Silber in USD/oz auf Quartalsbasis von 03/1970 bi 10/2021

Quelle: GR Asset Management, Dr. Uwe Bergold

Abb. 2: HUI-Goldaktien-Index auf Quartalsbasis von 06/1996 bi 10/2021

Quelle: GR Asset Management, Dr. Uwe Bergold

Abb. 3: MSCI World in oz GOLD (unten) vs. Gold (gelb) und Silber (grau) von 12/1969 bis 10/2021

Quelle: GR Asset Management, Dr. Uwe Bergold

Nach 13 Monaten Konsolidierung im Edelmetallsektor, sahen wir nun im Oktober erstmalig wieder ein positives Momentum bei Silber und den Edelmetallaktien. Beide bieten auf den Goldpreis einen Hebel, der sowohl negativ (während einer Baisse) als auch positiv (in einer Hausse) Wirkung zeigt. Während der Goldpreis seit über einem Jahr an oder kurz unter seinem Allzeithoch konsolidiert, liegen Silber und die Edelmetallaktien noch immer mehr als 50 Prozent unter diesem (siehe hierzu Abbildung 1 und 2).Der gesamte Edelmetallsektor vollendete im 2. Quartal 2020 markttechnisch eine mittelfristige Bodenformation, um anschließend nochmals einen "Pull Back" zu generieren. Solche Rücksetzer werden klassisch zum Abbau der positiven Stimmung und zum Herausschütteln der "zittrigen Hände" benutzt. Das Stimmungsbild zu Edelmetallinvestments hat sich, nach über einem Jahr Konsolidierung, nun doch wieder stark eingetrübt. In einem säkularen Bullenmarkt, in welchem sich Gold und Silber seit dem Jahrtausendwechsel befinden, stellt dies immer eine hervorragende antizyklische Kaufgelegenheit dar.Ein "Pull Back" nach einer signifikanten Bodenformation bietet meist nochmals die letzte günstige Kaufgelegenheit, bevor die neu begonnene Hausse durchstartet. Der kommende dritte Test des Allzeithochs bei Silber und den Goldaktien (1980, 2011 und 202?) stellt nur das erste Zwischenziel dar, von dem es aus dann - nach kurzfristiger Konsolidierung - höchstwahrscheinlich zur finalen Preisexplosion kommen wird!