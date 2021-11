Mobius: Preise werden zweifelsohne dramatisch steigen

Mark Mobius, Gründer von Mobius Capital Partners, bot in der Morgenshow "Mornings with Maria" von Fox Business einige Einblicke in Hinsicht auf die Inflation sowie die Lieferkettenkrise und argumentierte zudem, dass die Preise "dramatisch" steigen werden."Es ist nicht nur ein Problem der Lieferketten, die, wie Sie wissen, ziemlich schwerwiegend sind. Das Problem sind jetzt Personalkosten. Arbeitskosten steigen nicht nur in den USA, sondern auch weltweit und ich denke, dass es eine große Herausforderung für viele dieser Unternehmen werden wird, die Leute brauchen, um das Business am Laufen zu halten und tatsächlich zu arbeiten...", so erklärte Mobius. Dies werde immer teurer, was sich wiederum auf die Margins auswirken werde.Das sei jedoch keine temporäre Sache, fügte er an. "Wenn die Geldmenge um 30% oder mehr steigt, dann ist das nicht temporär." Die Inflationszahlen würden nicht die ganzen Geschichte erzählen. Gut sei jedoch, dass die Technologie die Kosten in einigen Bereichen reduziert. "Doch die Realität ist, dass die Preise in Zukunft dramatisch steigen werden. Daran besteht meiner Ansicht nach keinerlei Zweifel."© Redaktion GoldSeiten.de