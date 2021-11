Dollarstärke & Vorsicht gegenüber Fed-Treffen belasten Gold

Der Goldpreis blieb am Montag größtenteils unverändert, berichtet Reuters . Ein robuster Dollar belastete das Metall, während Investoren vorsichtig auf das Treffen der Federal Reserve warteten, nachdem Daten einen Anstieg der Inflation gezeigt hatten. "Goldinvestoren werden jetzt vorsichtiger dabei sein, Long über 1.800 Dollar erwischt zu werden, selbst wenn sich der Dollar zurückzieht und der Goldpreis steigt", meinte Jeffrey Halley von OANDA.Daten vom Freitag zeigten, dass die Meinung der Fed, dass die Inflation vorübergehend sei und sich mit der Zeit abschwächen sollte, immer noch nicht bestätigt wurde, wobei der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben im letzten Monat anstieg. "Auch wenn die Fed die Anzahl an monatlichen Taper-Zielen erhöhen könnte, wird man wahrscheinlich bekräftigen, dass in naher Zukunft keinerlei Zinserhöhungen bevorstehen. Doch nichts davon wird Gutes für Gold verheißen, da dies den Dollar sowie Renditen nach oben treiben wird", so Halley."Verkaufsdruck aufgrund einer übermäßig falkenhaften Zentralbank oder aufgrund bullischer Wirtschaftsdaten könnte zu einer Reihe Long-Liquidierung führen und den Goldpreis in Richtung 1.680 Dollar befördern", erklärte auch Avtar Sandu von Phillip Futures.© Redaktion GoldSeiten.de