Rick Rule: Legen Sie definitiv einen Teil Ihres Vermögens in Gold & Silber an

Der Aktienmarkt verzeichnet weiterhin Rekordhochs, doch laut Investor Rick Rule sind Schwierigkeiten am Horizont, berichtet Yahoo Finance . "Verzögert man die Abrechnung, muss man fast immer mit Zinsen zurückzahlen", warnte er kürzlich in einem Interview. Der ehemalige Präsident und CEO von Sprott U.S. Holdings denkt, dass die lockere Geldpolitik der Fed ernsthafte Konsequenzen haben wird.Deshalb empfiehlt Rule das Halten von etwas Bargeld. Es würde als trockenes Schießpulver agieren und Investoren erlauben, von Gelegenheiten zu profitieren, falls und wenn sich die Dinge zum Schlechteren wenden. Angesichts der Gelddruckerei der Fed hob Rule auch die Wichtigkeit des Gold- und Silberbesitzes hervor."Wenn die Fiatwährung den Bach runtergeht, bedeutet der Gewinn, den Sie mit Ihrem Gold und Silber erzielen, dass eine kleine Versicherungsprämie, d.h. ein kleiner Bestand an physischem Gold und Silber, eine sehr große Verschlechterung der Kaufkraft Ihrer Fiatwährung ausgleicht." Man sollte also definitiv einen Teil seines Reichtums in Gold und Silber anlegen, bekräftigte Rule.© Redaktion GoldSeiten.de