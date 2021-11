Mike Larson: Langersehnter Preisanstieg in Gold & Silber kommt in sechs Monaten

Der langersehnte Preisanstieg in Gold & Silber komme in sechs Monaten, meinte Mike Larson von Weiss Ratings in einem Interview mit Kitco News während der New Orleans Investment Conference. "Wenn wir uns in einer Welt befinden, in der viele Assets überbewertet sind, Immobilien extrem hoch bewertet werden, Aktien hoch bewertet werden, etc., was ist dann nicht gestiegen und bleibt relativ günstig? Die größte, offensichtlichste Antwort lautet: Edelmetalle. Und natürlich die Aktien von Unternehmen, die sie abbauen."Was Gold und Silber in diesem Jahr bisher zurückgehalten hat, ist die Angst, dass die Federal Reserve aggressiv handeln und die Zinsen schneller erhöhen wird, um die Inflation zu bekämpfen. Das wird, laut Larson, jedoch nicht geschehen. "Es wird Anfang 2022 die Realisierung geben, dass die Fed nicht in der Lage sein wird, aggressiv zu handeln. Die Menschen müssen realisieren, dass die Fed sehr zögerlich ist. Es ist eine Fed, die unter einer Menge politischem Druck steht, die Beschäftigungsseite seines Mandats dem der Inflation vorzuziehen."Larsons Prognose ist relativ bullisch und er erwartet in den nächsten sechs Monaten neue Rekordhochs für Gold und Silber. "Die Hochs, die wir vor 14 Monaten in Gold und Silber beobachtet haben, werden wahrscheinlich überstiegen werden", spezifizierte er. "Das wird auf das Loslassen der Angst zurückzuführen sein, die die Menschen bisher davon abhielt, sich zu engagieren."© Redaktion GoldSeiten.de