Eloro durchschneidet 100 Ag eq/t auf 188,5 m in der Santa Barbara Breccia Pipe im Iska Iska Silber-Zinn Polymetall Projekt

ElementPreis (pro Verhältnis z

kg) u

Ag

Ag $875.00 1.00000

Sn $28.00 0.03200

Zn $2.80 0.00320

Pb $2.10 0.00240

Au $57,400 65.6000

Cu $8.80 0.01006

Bi $12.76 0.01458

Unter $305.00 0.34857

Cd $5.50 0.00629

Tabelle 2: Zusammenfassung der abgeschlossenen Diamantbohrungen mit ausstehenden Ergebnissen und der laufenden Bohrungen bei Iska Iska aus der Pressemeldung vom 2. November 2021.



BohrunTypHalsbanHalsbanElev Azimut Winkel Bohrung L

g d d änge

Nr. Ost Norden m

de



Oberflächenbohrungen Nordwest-Erweiterung Santa Barbara

DSB-12S 205072.76568674165.225 -40 806.2

7 .5 0



DSB-13S 205072.76568674165.225 -60 696.5

7 .5 0



DSB-14S 205283.76565874175.225 -65 968.5

0 .2 0



DSB-15S 204973.76570534165.225 -40 731.2

1 .8 0



DSB-16S 204973.76570534165.225 -65 862.0

1 .8 0



DSB-17S 7656765205131.4173.225 -40 841.0

.4 3 0



DSB-18S 7656676205207.4175.225 -40 890.4

.3 1 0



Zwischensum5,795.8

me



DSB-19S 7656676205207.4175.225 -65 In Arbeit

.3 1 0



DSB-20S 7656765205131.4173.225 -65 In Arbeit

.4 3 0



Untertagebohrung Stollen Santa Barbara

DSBU-1UG 205285.76560744165.90 -10 260.5

2 .8 0



DSBU-2UG 205285.76560744165.270 -20 563.6

2 .8 0



DSBU-3UG 205285.76560744165.270 -20 443.5

2 .8 0



Zwischensum1,267.6

me



DSBU-4UG 205285.76560744165.180 -20 In Arbeit

2 .8 0



Central Breccia Pipe - Oberflächen-Radialbohrprogramm -

North

Setup



DCN-06S 204902.76558604420.180 -80 626.4

0 .0 0



DCN-07S 204902.76558604420.270 -60 680.4

0 .0 0



Zwischensum1,306.8

me



Central Breccia Pipe - Oberflächen-Radialbohrprogramm -

South

Setup



DCS-04S 204852.76556124429.180 -60 644.4

1 .3 7



Zwischensum644.4

me



Porco Central - Oberflächen-Radialbohrprogramm

DPC-01S 205457.76551104175.270 -60 767.5

2 .9 0



DPC-02S 205457.76551104175.225 -60 908.2

2 .9 0



DPC-03S 205457.76551104175.135 -60 524.5

2 .9 0



DPC-04S 205457.76551104175.0 -60 371.4

2 .9 0



DPC-05S 205457.76551104175.90 -60 407.5

2 .9 0



DPC-06S 205457.76551104175.243 -60 716.4

2 .9 0



Zwischensum3,695.5

me



GESAMT 12,710.1



Toronto, Kanada, 2. November 2021 - Eloro Resources Ltd. (TSX-V: ELO; OTCQX: ELRRF; FSE: P2QM) ("Eloro" oder das "Unternehmen") freut sich, ein Update zu seinem Silber-Zinn-Polymetall-Projekt Iska Iska im Department Potosi im Süden Boliviens bekannt zu geben. Bis dato hat das Unternehmen 34.409 Meter in 64 Bohrlöchern gebohrt, einschließlich dreier laufender Bohrungen, um wichtige Zielgebiete bei Iska Iska zu erproben. In dieser Pressemitteilung werden die Bohrergebnisse eines zusätzlichen Bohrlochs, das die Santa Barbara Breccia Pipe (SBBP") erprobte (Bohrloch DHK-23), und zweier Bohrlöcher (DCN-05 und DCS-03), die das Zielgebiet Central Breccia Pipe (CBP") erprobten, gemeldet. Bis dato hat jedes Bohrloch, das untersucht wurde, mehrere meldepflichtige mineralisierte Abschnitte ergeben. Derzeit sind bei Iska Iska drei Bohrgeräte in Betrieb. Zwei Oberflächenbohrgeräte bohren weiterhin auf SBBP, um eine erste Ressource gemäß National Instrument 43-101 (NI-43-101") zu beschreiben. Ein drittes Bohrgerät, ein Untertagebohrgerät, befindet sich am westlichen Ende des Stollens Santa Barbara und erprobt den östlichen Teil von SBBP und dessen mineralisierte Hülle. Abbildung 1 ist eine geologische Übersichtskarte, die die Standorte der Bohrlöcher und eine aktualisierte geologische Interpretation zeigt. Tabelle 1 enthält die wichtigsten Bohrergebnisse mit Definitionen der chemischen Symbole und Tabelle 2 listet die abgeschlossenen Bohrungen auf, deren Ergebnisse noch ausstehen, sowie die laufenden Bohrungen in den drei wichtigsten Zielgebieten. Die Highlights sind wie folgt:- 100 g Ag eq/t (einschließlich 38,71 g Ag/t, 0,88 % Zn und 0,51 % Pb) auf 188,5 m von 58,67 m bis 247,13 m in Bohrloch DHK-23, das vom westlichen Ende der unterirdischen Anlagen von Huayra Kasa in einem Winkel von -70 Grad nach Westen gebohrt wurde. Dieser Abschnitt enthält einen höhergradigen Anteil von 154 g Ag eq/t (einschließlich 75,51 g Ag/t, 0,96% Zn, 0,65% Pb und 0,16%Cu) auf 65,8 m- Bohrloch DCS-03, das in südwestlicher Richtung in einem Winkel von -60 Grad zur südlichen Radialplattform des CBP gebohrt wurde, durchteufte zwölf separate Zonen mit Quarz-Turmalin-Adern in granodioritischer Intrusionsbrekzie mit den besten Ergebnissen von 224.92 g Ag eq/t (einschließlich 25,36 g Ag/t, 0,12 g Au/t und 0,55 % Sn) auf 7,42 m und 113,67 g Ag eq/t (einschließlich 17,85 g Ag/t, 0,085 g Au/t, 0,21 % Cu und 0,18 % Sn) auf 12,03 m- Bohrloch DCN-05, das in östlicher Richtung in einem Winkel von -60 Grad von der nördlichen Radialplattform des CBP gebohrt wurde, durchschnitt zehn separate Zonen mit Quarz-Turmalin-Adern in granodioritischer Intrusionsbrekzie mit einem besten Ergebnis von 104,72 g Ag eq/t (einschließlich 74,41 g Ag/t und 0,22 % Cu) auf 4,59 mTom Larsen, CEO von Eloro, kommentierte: "Wir beginnen nun, den Rückstand bei den Untersuchungsproben zu verringern, da zwei Labors nahezu ausgelastet sind. Diese jüngsten Bohrergebnisse, insbesondere von DHK-23, zeigen erneut die zunehmende Menge an potenziellem kommerziellen Massenmaterial, insbesondere innerhalb des Santa-Barbara-Komplexes, einer Untergruppe des gesamten Vulkangebäudes von Iska Iska.Diplomgeologe Dr. Bill Pearson, Executive Vice President Exploration von Eloro, fügte hinzu: "Die Bohrungen zur Definition der Mineralressourcen werden im Zielgebiet Santa Barbara fortgesetzt, das 1.400 m entlang des Streichens und 500 m breit ist und sich bis in eine Tiefe von 600 m erstreckt. Dieses Ziel ist entlang des Streichens in Richtung Nordwesten und Südosten offen. Die Daten der Induktionspolarisationsuntersuchung im Bohrloch werden derzeit verarbeitet und die daraus resultierenden 3D-Inversionsmodelle sollten bei der Verfeinerung unseres geologischen Modells helfen, insbesondere bei der Bestimmung der wahrscheinlichen Geometrie der höhergradigen Zonen, die in der Regel einen höheren Sulfidgehalt aufweisen.Dr. Osvaldo Arce, P.Geo., General Manager der bolivianischen Tochtergesellschaft von Eloro, Minera Tupiza S.R.L. ("Minera Tupiza"), sagte: "Je weiter wir uns im SBBP nach Nordwesten bewegen, desto höher werden die Silber- und Goldwerte, was darauf hindeutet, dass es bei Iska Iska eine Zonierung gibt, von einer eher zinnhaltigen polymetallischen Mineralisierung im südöstlichen Teil des SBBP zu einer eher silberhaltigen polymetallischen Mineralisierung im nordwestlichen Teil. Darüber hinaus tritt im nördlichen Teil des CBP eine bedeutende angereicherte Zinn-Silber-Mineralisierung auf."Tabelle 1: Bedeutende Diamantbohrergebnisse, Iska Iska, Stand: 2. November 2021https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62375/Eloro02112021_PRcom.001.pngHinweis: Die tatsächliche Breite der Mineralisierung ist derzeit nicht bekannt, aber basierend auf den aktuellen Verständnis der Beziehung zwischen Bohrausrichtung/Neigung und der Mineralisierung innerhalb die Brekzienröhren und das Wirtsgestein wie Sandsteine und Dazite. Es wird geschätzt, dass die tatsächliche Breite zwischen 70 % und 90 % der Länge des Bohrlochintervalls beträgt, was jedoch durch weitere Bohrungen bestätigt werden muss. Die prozentualen Metallgehalte sind für jedes Element angegeben.Chemische Symbole: Ag = Silber, Au = Gold, Zn = Zink, Pb = Blei, Cu = Kupfer, Sn = Zinn, Bi = Wismut, Cd = Cadmium und g Ag eq/t = Gramm Silberäquivalent pro Tonne. Die Mengenangaben erfolgen in Prozent (%) für Zn, Pb Cu, Sn, Bi und Cd und in Gramm pro Tonne (g/t) für Ag, Au und Ag eq.Die für die Berechnung von g Ag eq/t (Gramm Ag pro Gramm x Metallverhältnis) verwendeten Metallpreise und Umrechnungsfaktoren lauten wie folgt:Bei der Berechnung der in dieser Pressemitteilung gemeldeten Abschnitte wurde ein Proben-Cutoff von 30 g Ag eq/t verwendet, wobei in der Regel eine maximale Verdünnung von drei kontinuierlichen Proben unterhalb des Cutoff-Wertes innerhalb eines mineralisierten Abschnitts eingeschlossen ist, es sei denn, eine größere Verdünnung ist geologisch gerechtfertigt.Die Berechnungen der Äquivalentgehalte basieren auf den angegebenen Metallpreisen und dienen aufgrund des polymetallischen Charakters der Lagerstätte nur zu Vergleichszwecken. Vorläufige metallurgische Tests sind im Gange, um den Grad der Gewinnung für jedes gemeldete Element zu bestimmen; derzeit ist die potenzielle Gewinnung für jedes Element jedoch noch nicht festgelegt. Obwohl es keine Garantie dafür gibt, dass alle oder einige der gemeldeten Metallkonzentrationen gewinnbar sind, kann Bolivien auf eine lange Geschichte des erfolgreichen Abbaus und der Verarbeitung ähnlicher polymetallischer Lagerstätten zurückblicken, die in dem bahnbrechenden Werk "Yacimientos Metaliferos de Bolivia" des Diplomgeologen Dr. Osvaldo R. Arce Burgoa.S = Oberfläche UG=Untergrund; Halsbandkoordinaten in Metern; Azimut und Neigung in GradDie seit Beginn des Programms am 13. September 2020 abgeschlossenen Bohrungen belaufen sich auf insgesamt 34.409 m in 64 Bohrlöchern, einschließlich 3 in Arbeit befindlicher Bohrungen (20 Untertagebohrungen und 44 Oberflächenbohrungen).Abbildung 1: Geologie des Iska-Iska-Caldera-Komplexes mit den Standorten der wichtigsten Breccia-Pipe-Ziele, der Zielzone der Ressourcendefinition Santa Barbara und der abgeschlossenen und laufenden Diamantbohrlöcher. Die Bohrlöcher, für die in dieser Pressemitteilung Untersuchungsergebnisse gemeldet werden, sind hervorgehoben.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62375/Eloro02112021_PRcom.002.jpegDer Diplomgeologe Dr. Osvaldo Arce, General Manager von Minera Tupiza, und eine qualifizierte Person im Sinne von NI 43-101, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Der Diplomgeologe Dr. Bill Pearson, Executive Vice President Exploration Eloro, der über mehr als 45 Jahre Erfahrung in der weltweiten Bergbauexploration, einschließlich umfangreicher Arbeiten in Südamerika, verfügt, leitet das gesamte technische Programm in enger Zusammenarbeit mit dem Diplomgeologen Dr. Arce. Dr. Quinton Hennigh, Senior Technical Advisor von Eloro, und dem unabhängige technische Berater Charley Murahwi, Diplomgeologe, FAusIMM von Micon International Limited, der regelmäßig zu den technischen Aspekten des Projekts konsultiert wird.Die Bohrproben werden in der Aufbereitungsanlage von ALS Bolivia Ltda in Oruro, Bolivien, aufbereitet und zur Analyse an das Hauptlabor von ALS Global in Lima gesendet. Wie in der Pressemitteilung vom 26. Februar 2021 bekannt gegeben wurde, hat Eloro das Untersuchungsprotokoll geändert und setzt nun Röntgenfluoreszenz (XRF) ein, um höhere Zinngehalte genauer analysieren zu können. Es wird vermutet, dass Zinn im CBP als Kassiterit vorkommt, das im Säureaufschluss unlöslich ist und sich daher nicht für nasschemische Verfahren eignet. Darüber hinaus wurden andere Untersuchungsprotokolle geändert, um eine genauere Messung der vielfältigen polymetallischen Metalle bei Iska Iska zu ermöglichen. Eloro wendet ein dem Industriestandard entsprechendes QA/QC-Programm an, bei dem Standards, Leerproben und Duplikate in jede analysierte Probencharge eingefügt und ausgewählte Kontrollproben an ein separates akkreditiertes Labor geschickt werden.Vor kurzem haben die AHK Laboratories, die ein weltweites Netz von Laboratorien betreiben, mit der Einrichtung eines Präparationslabors in Oruro eine Niederlassung in Bolivien eröffnet. AHK verfügt über eine starke Basis akkreditierter Laboratorien in Südamerika, einschließlich Peru, Chile, Brasilien und Argentinien. Eloro hat die AHK beauftragt, zusätzliche analytische Dienstleistungen zu erbringen, um den Rückstand bei den Proben zu verringern. Eine Reihe von Kontrollproben wird derzeit von AHK als QA/QC-Prüfung analysiert. Die AHK arbeitet mit denselben Analyseprotokollen wie ALS und mit denselben QA/QC-Protokollen. Durch den Einsatz der beiden akkreditierten Laboratorien wird der Rückstand bei den zu analysierenden Proben verringert und die Durchlaufzeit verbessert.Das Silber-Zinn-Polymetallprojekt Iska Iska ist ein straßenzugelassenes, lizenzgebührenfreies Grundstück, das vollständig vom Titelinhaber, Empresa Minera Villegas S.R.L., kontrolliert wird und 48 km nördlich der Stadt Tupiza in der Provinz Sud Chichas im Departement Potosi im Süden Boliviens liegt. Eloro hat die Option, eine 99%ige Beteiligung an Iska Iska zu erwerben.Iska Iska ist ein bedeutender polymetallischer Silber-Zinn-Porphyr-Epithermalkomplex, der mit einer möglicherweise eingestürzten/aufgewühlten Caldera aus dem Miozän in Verbindung steht, die auf Gesteinen aus dem Ordovizium mit großen Brekzienröhren, Dazitdomen und hydrothermalen Brekzien liegt. Die Caldera ist 1,6 km mal 1,8 km groß und hat eine vertikale Ausdehnung von mindestens 1 km. Das Alter der Mineralisierung ist mit dem von Cerro Rico de Potosí und anderen großen Lagerstätten wie San Vicente, Chorolque, Tasna und Tatasi vergleichbar, die im selben geologischen Trend liegen.Eloro begann am 13. September 2020 mit unterirdischen Diamantbohrungen in den unterirdischen Anlagen von Huayra Kasa bei Iska Iska. Am 18. November 2020 meldete Eloro die Entdeckung einer bedeutenden Brekzienröhre mit einer ausgedehnten Silber-Polymetall-Mineralisierung unmittelbar östlich des Untertagebaus von Huayra Kasa sowie einer hochgradigen Gold-Wismut-Zone im Untertagebau. Am 24. November 2020 meldete Eloro die Entdeckung der SBBP etwa 150 m südwestlich des Untertagebaus von Huayra Kasa.Anschließend, am 26. Januar 2021, meldete Eloro bedeutende Ergebnisse der ersten Bohrungen auf dem SBBP, einschließlich des Entdeckungsbohrlochs DHK-15, das 129,60 g Ag eq/t über 257,5 m ergab (29,53g Ag/t, 0,078g Au/t, 1,45%Zn, 0,59%Pb, 0,080%Cu, 0,056%Sn, 0,0022%In und 0,0064% Bi von 0,0 m bis 257,5 m. Anschließende Bohrungen bestätigten bedeutende Werte der polymetallischen Ag-Sn-Mineralisierung im SBBP und im angrenzenden CBP. Eine beträchtliche mineralisierte Hülle, die entlang des Streichens und neigungsabwärts offen ist, erstreckt sich um beide Hauptbrekzienröhren. Kontinuierliche Schlitzproben des Stollens Santa Barbara, der sich östlich von SBBP befindet, ergaben 442 g Ag eq/t (164,96 g Ag/t, 0,46 % Sn, 3,46 % Pb und 0,14 % Cu) auf 166 m, einschließlich 1.092 g Ag eq/t (446 g Ag/t, 9,03 % Pb und 1,16 % Sn) auf 56,19 m. Das westliche Ende des Stollens durchschneidet das Ende des SBBP.Seit der Entdeckungsbohrung auf dem SBBP hat Eloro eine Reihe von bedeutenden Bohrergebnissen auf diesem Ziel veröffentlicht, darunter:- 122,66 Gramm g Ag eq/t (35,05 g Ag/t, 0,72% Zn, 0,61% Pb, 0,11% Sn und 0,06 g Au/t) über 123,61m einschließlich 205,74 g Ag eq/t (92,30 g Ag/t, 0,57% Zn, 0,85% Pb, 0,18% Sn und 0,07 g Au/t) über 32,32m (DSB-07),- 105,41 g Ag eq/t (8,55 g Ag/t, 1,01% Zn, 0,48% Pb, 0,06% Sn und 0,38 g Au/t) über 173,58 m, einschließlich 199,77 g Ag eq/t (21,90 g Ag/t, 1,18% Zn, 0,93% Pb, 0,12% Sn und 0,94 g Au/t) über 39,08 m (DSB-07)- 69,89 g Ag eq/t über 252,89 m von 355,12 bis 608,02 m, einschließlich mehrerer höhergradiger Abschnitte mit 196,60 g Ag eq/t, einschließlich 131,13 g Ag/t über 14,52 m, 134,62 g Ag eq/t, einschließlich 93,25 g Ag/t über 21,08 m und 145,35 g Ag eq/t, einschließlich 2,38 % Zn über 10,11 m (DSB-08).- 114,96 Ag eq/t einschließlich 0,325 % Sn auf 56,2 m, einschließlich eines höhergradigen Abschnitts mit 187,98 g Ag eq/t einschließlich 0,535 % Sn auf 28,86 m; 80,71 g Ag eq/t einschließlich 0,213 % Sn auf 74,39 m und 118,69 g Ag eq/t auf 10,77 m (DSB-10).- 129,65 g Ag eq/t (18,38 g Ag/t, 2,14 % Zn, 0,67 % Pb und 0,047 % Sn) über 300,75 m von 65,14 m bis 365,91 m, einschließlich hochgradiger Abschnitte mit 215,54 g Ag eq/t über 72,76 m, 163,35 g Ag eq/t über 31,83 m und 224,48 g Ag eq/t über 19,39 m. 82 % dieses 446,5 m langen Bohrlochs enthielten meldepflichtige Abschnitte (DHK-18).- 234,19 g Ag eq/t (70,58 g Ag/t, 2,31% Zn, 2,74% Pb und 0,042% Sn) über 53,2 m, einschließlich eines höhergradigen Anteils von 931,73 g Ag eq/t (367,29 g Ag/t, 5,64% Zn, 13,67% Pb und 0,10% Sn) über 9,26 m (DHK-20).- 108,24 g Ag eq/t (3,14 g Ag/t, 0,24 g Au/t, 2,03 % Zn und 0,58 % Pb) über 48,2 m, einschließlich eines höhergradigen Abschnitts mit 180,76 g Ag eq/t (4,46 g Ag/t, 0,35 g Au/t, 3,57 % Zn und 1,05 % Pb) über 15,02 m (DHK-19). 160,22 g Ag eq/t (36,53 g Ag/t, 1,63 % Zn, 1,20 % Pb und 0,10 % Sn) auf 194,14 m (DHK-21), einschließlich höhergradiger Abschnitte:o 250,50 g Ag eq/t (51,31 g Ag/t, 3,35 % Zn, 1,78 % Pb und 0,10 % Sn) über 18,24 m.o 257,40 g Ag eq/t (75,83 g Ag/t, 2,29 % Zn, 2,40 % Pb und 0,12 % Sn) über 16,33 m.o 350,91 g Ag eq/t (112,57 g Ag/t, 1,41 % Zn, 3,08 % Pb und 0,33 % Sn) über 30,06 m.o 64 % dieses 512,9 m langen Bohrlochs enthalten berichtenswerte Abschnitte- 94,68 g Ag eq/t (3,87 g Ag/t, 0,067 g Au/t, 1,63 % Zn, 0,43 % Pb und 0,05 % Sn) über 169,93 m, einschließlich einer höhergradigen Zone mit 158,64 g Ag eq/t (9,35 g Ag/t, 0,016 g Au/t, 3,43 % Zn, 0,71 % Pb und 0,03 % Sn) über 29,84 m (DHK-22).Am 4. Mai 2021 veröffentlichte Eloro die Ergebnisse des ersten Bohrlochs auf dem CBP. Bohrloch DCN-01 durchteufte mehrere mineralisierte Abschnitte, einschließlich 196,09 g Ag eq/t (150,25 g Ag/t, 0,10 % Sn und 0,05 g Au/t) auf 56,2 m und 342,98 g Ag eq/t (274,0 g Ag/t, 0,16 % Sn und 0,16 g Au/t) auf 27,53 m.Das Bohrloch DCN-04, das in einem Winkel von -80 Grad nach Norden von der nördlichen radialen Plattform des CBP aus gebohrt wurde, durchteufte siebzehn (17) mineralisierte Abschnitte, die hauptsächlich Sn-Ag enthalten, auf einer Länge von 851,4 m. Die besten Ergebnisse umfassen: 71,54 g Ag-Äq/t (32,58 g Ag/t und 0,10 % Sn) auf 97,10 m von 134,40 bis 231,5 m; 101,52 g Ag-Äq/t (28,74 g Ag/t und 0,19 % Sn) auf 62,01 m; 70,42 g Ag-Äq/t (28,74 g Ag/t und 0,16 % Sn) auf 22,59 m; und 236,96 g Ag-Äq/t (92,21 g Ag/t und 0,25 % Sn) auf 17,45 m. Bohrloch DCS-02 wurde in südöstlicher Richtung in einem Winkel von -60 Grad von der südlichen Radialplattform des CBP gebohrt. Dieses Bohrloch, das auf 800,5 m gebohrt wurde, durchschnitt neun (9) meldepflichtige mineralisierte Ag-Zn-Pb-Sn-Abschnitte. Die besten Ergebnisse beinhalten 79,53 g Ag-Äq/t (einschließlich 0,21 % Sn) auf 19,42 m, 101,01 g Ag-Äq/t (32,76 g Ag/t, 0,76 % Zn, 0,75 % Pb) auf 10,47 m und 130,95 g Ag-Äq/t (34,14 g Ag/t, 0,10 g Au/t, 1,35 % Zn und 0,56 % Pb auf 7,40 m.Eine detaillierte magnetische Bodenuntersuchung des Grundstücks Iska Iska, über die am 6. Juni 2021 berichtet wurde, bestätigte die Ausdehnung der Caldera Iska Iska, wie sie anhand von geologischen Kartierungen und Satellitenauswertungen, einschließlich Aster-Daten, ermittelt wurde. Der SBBP und der CBP, die beide durch Bohrtests bestätigt wurden, sind durch auffällige niedrige Anomalien gekennzeichnet, die eine starke Alteration widerspiegeln. Die magnetischen Daten deuten darauf hin, dass die Central und Porco Breccia Pipes in der Tiefe wahrscheinlich ineinander übergehen. Darüber hinaus gibt es nordwestlich des SBBP ein auffälliges Gebiet mit geringer magnetischer Intensität, über das in dieser Pressemitteilung berichtet wurde.Geologische Kartierungen und Satellitenauswertungen identifizierten ein drittes großes Breccia-Pipe-Ziel, Porco (South), mit einem Durchmesser von etwa 600 m (South), das sich südöstlich des CBP im südlichen Teil des Iska-Iska-Caldera-Komplexes befindet. Das Breccia-Pipe-Ziel Porco (South) weist eine ähnliche magnetische Signatur wie die Breccia-Pipes Santa Barbara und Central auf, was die Wahrscheinlichkeit bestätigt, dass es sich um eine große Breccia-Pipe handelt. Auf Porco wurden sechs (6) Bohrlöcher abgeschlossen; die Untersuchungsergebnisse stehen noch aus. Frühere Schlitzproben im Stollen Porco, der 200 m südöstlich an das Zielgebiet angrenzt, ergaben 50 m mit einem Gehalt von 519,35 g Ag eq/t, einschließlich 236,13 g Ag/t, 1,89 g Au/t, 0,87 % Cu, 0,22 % Bi und >0,05 % Sn auf einer durchschnittlichen Probenbreite von 2,49 m.Derzeit sind bei Iska Iska drei Diamantbohrgeräte im Einsatz, zwei Oberflächenbohrgeräte und ein Untertagebohrgerät. Die für 2021 geplanten Bohrungen belaufen sich auf 51.000 m mit dem Ziel, bis zum ersten Quartal 2022 eine erste abgeleitete Mineralressource gemäß NI 43-101 zu beschreiben. Die Zielzone bei SBBP und die umgebende mineralisierte Hülle erstreckt sich über 1400 m entlang des Streichens, ist 500 m breit und reicht bis in eine Tiefe von 600 m. Diese Zone ist entlang des Streichens in Richtung Nordwesten und Südosten offen. Eine Bohrlochuntersuchung mittels induzierter Polarisation/Widerstandsfähigkeit (IP/Res) ist im Gange, um die Bohrziele weiter zu definieren und die Bohrungen zur Ressourcendefinition zu unterstützen. Vorläufige metallurgische Tests sind ebenfalls im Gange. Ein aktualisierter technischer Bericht gemäß NI 43-101 wird derzeit vom unabhängigen Berater Micon International Ltd. erstellt.Eloro ist ein Explorations- und Minenerschließungsunternehmen mit einem Portfolio von Gold- und Basismetallgrundstücken in Bolivien, Peru und Quebec. Eloro hat eine Option auf den Erwerb einer 99%igen Beteiligung am äußerst aussichtsreichen Grundstück Iska Iska, das als polymetallischer Epithermal-Porphyr-Komplex klassifiziert werden kann, einem bedeutenden Mineralvorkommenstyp im Departement Potosi im Süden Boliviens. Eloro gab einen technischen Bericht gemäß NI 43-101 über Iska Iska in Auftrag, der von Micon International Limited fertiggestellt wurde und auf der Website von Eloro sowie in den Unterlagen auf SEDAR verfügbar ist. Iska Iska ist ein straßenzugelassenes, lizenzgebührenfreies Grundstück. Eloro besitzt auch eine 82%ige Beteiligung am Gold-/Silberprojekt La Victoria, das sich im nördlich-zentralen Mineralgürtel von Peru befindet, etwa 50 km südlich der Goldmine Lagunas Norte von Barrick und der Goldmine La Arena von Pan American Silver. La Victoria besteht aus acht Bergbaukonzessionen und acht Bergbau-Claims, die sich über eine Fläche von etwa 89 Quadratkilometern erstrecken. La Victoria verfügt über eine gute Infrastruktur mit Straßen-, Wasser- und Stromanschluss und liegt auf einer Höhe von 3.150 m bis 4.400 m über dem Meeresspiegel.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Thomas G. Larsen, Chairman und CEO, oder Jorge Estepa, Vice-President, unter +1 (416) 868-9168.Die Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, drücken zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Pläne, Schätzungen, Prognosen, Projektionen, Erwartungen oder Überzeugungen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse aus und werden auf der Grundlage der dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen als angemessen erachtet. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.