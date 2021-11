Tocvan Ventures kündigt Privatplatzierung mit Lead Order eines prominenten Finanziers aus Mexiko an

Calgary, 3. November 2021 - Tocvan Ventures Corp. (das Unternehmen) (CSE: TOC; OTCQB: TCVNF; WKN: TV3/A2PE64) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 1.200.000 Einheiten (die Einheiten) zum Preis von 1,00 CAD pro Einheit durchführen wird, um einen Bruttoerlös von bis zu 1.200.000 CAD zu erzielen (die Platzierung). Ein potenziell langfristiger Aktionär mit umfassender Erfahrung in der Mineralexplorations- und -erschließungsbranche in Mexiko hat sich bereits zu einer großen Zeichnung (Lead Order) bereit erklärt. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Aktie) und einem halben Stammaktienkaufwarrant (ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum der Einheiten zum Erwerb einer zusätzlichen Aktie aus dem Kapital des Unternehmens zum Preis von je 1,50 CAD, vorbehaltlich der unten beschriebenen Bestimmung hinsichtlich eines vorgezogenen Verfalls der Warrants.Sollte der Schlusskurs der Aktien (oder das Schlussgebot, wenn an einem Handelstag keine Verkäufe stattgefunden haben) an der Canadian Securities Exchange (die Exchange) an 10 aufeinander folgenden Handelstagen nach Ablauf von vier Monaten und einem Tag nach dem Abschlussdatum der Platzierung mehr als 1,90 CAD pro Aktie betragen, kann das Unternehmen die Inhaber der Warrants durch die Veröffentlichung einer Pressemeldung schriftlich darüber in Kenntnis setzen, dass das Verfallsdatum auf den 30. Tag nach dem Veröffentlichungsdatum einer solchen Pressemeldung durch das Unternehmen vorgezogen wird.Der Abschluss der Platzierung steht unter dem Vorbehalt mehreren Bedingungen, darunter der Erhalt aller erforderlichen Unternehmens- und behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung der Exchange (CSE). Alle in Verbindung mit der Platzierung begebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen in Kanada sowie der erforderlichen Legende gemäß den einschlägigen US-Wertpapiergesetzen an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einen Tag ab dem Ausgabedatum gebunden. Der Erlös aus der Platzierung wird zur Aufstockung des allgemeinen Working Capital verwendet. Das Unternehmen muss unter Umständen Vermittlungsgebühren und Vermittler-Warrants an berechtigte Vermittler zahlen.Nachdem wir zahlreiche Finanzierungsoptionen für Tocvan sondiert haben, freuen wir uns sehr, einen starken langfristigen Aktionär an Bord zu holen, der über umfangreiche Erfahrung in der Mineralexploration und -erschließung in Mexiko verfügt, erklärt CEO Derek Wood. Unser neuester Aktionär war ein früher und bedeutender Investor von SilverCrest Metals, die eine aktuelle Marktkapitalisierung von 1,5 Milliarden CAD hat. Wir sind der Meinung, dass dies ein gutes Zeichen für die Zukunft von Tocvan ist, zumal wir Fortschritte in Richtung Abgrenzungsbohrungen und der Entnahme von Massenproben bei Pilar machen. Wir freuen uns auf den Start unserer nächsten Bohrphase bei Pilar.Der Erlös aus der Platzierung wird für die Weiterentwicklung der Gold-Silber-Projekte Pilar und El Picacho im mexikanischen Sonora verwendet. Bei Pilar werden nach den jüngsten Bohrerfolgen (Phase I: 94,6 m mit 1,6 g/t Au; Phase II: 39,7 m mit 0,96 g/t Au) ein Schürfgrabungsprogramm für die Exploration und metallurgische Untersuchungen gefolgt von weiteren Ergänzungs- (Step-out) und Explorationsbohrungen absolviert werden. Bei El Picacho werden die Bodenarbeiten mit eingehenden Kartierungen und Probenahmen beginnen, um die vorrangigen Ziele im Vorfeld späterer Schürfgrabungen und Bohrungen zu bestätigen.Die Platzierung steht auch gemäß den Prospektbefreiungen in Richtlinie 43-513 der Alberta Securities Commission - Prospectus Exemption for Distribution to Existing Security Holders - bzw. ähnlichen Vorschriften in anderen kanadischen Rechtsgebieten bestehenden Aktionären des Unternehmens offen, die zum Geschäftsschluss am 1. November 2021 im Besitz von Stammaktien des Unternehmens sind (und diese Stammaktien auch noch beim Abschlussdatum halten). Gemäß der Ausnahmeregelung für bestehende Aktionäre ist ein Aktionär auf eine Höchstinvestition von 15.000 CAD in einem zwölfmonatigen Zeitraum beschränkt, es sei denn, der Aktionär hat sich hinsichtlich der Eignung der Investition beraten lassen und, wenn der Aktionär in einem kanadischen Rechtsgebiet ansässig ist, diese Beratung von einer Person stammte, die in diesem Rechtsgebiet als Investmenthändler (Investment Dealer) registriert ist. Sollte das Unternehmen Zeichnungen von Anlegern, die von der Ausnahmeregelung für bestehende Aktionäre Gebrauch machen, erhalten, die den Höchstbetrag der Finanzierung übersteigen, beabsichtigt das Unternehmen, die eingegangenen Zeichnungen anteilig anzupassen.Das Unternehmen hat die Platzierung auch bestimmten Zeichnern im Einklang mit der Ausnahmeregelung für Investmenthändler zugänglich gemacht. In Übereinstimmung mit den Anforderungen der Ausnahmeregelung für Investmenthändler bestätigt das Unternehmen, dass es keine wesentlichen Fakten oder wesentliche Änderungen in Bezug auf das Unternehmen gibt, die nicht allgemein bekannt gegeben worden sind.Eine mögliche Beteiligung von Insidern des Unternehmens an der Platzierung erfolgt zu denselben Bedingungen wie für unabhängige Investoren. Je nach Marktlage kann der Bruttoerlös der Platzierung erhöht oder verringert werden. Die Beteiligung von Board-Mitgliedern oder leitenden Angestellten des Unternehmens an der Platzierung wird eine Related-Party Transaction (Transaktion mit einer nahestehenden Partei) im Sinne von Multilateral Instrument 61-101 (Protection of Minority Security Holders in Special Transactions) und den Statuten der Exchange darstellen. Im Falle einer solchen Beteiligung wird das Unternehmen die Befreiungen von den Anforderungen betreffend die formelle Bewertung und die Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß Abschnitt 5.5(b) bzw. Abschnitt 5.7(1)(a) von MI 61-101 in Anspruch nehmen, da das Unternehmen nicht an einer der darin genannten Börsen notiert und zum Zeitpunkt der Vereinbarung der Platzierung weder der Verkehrswert der Investition noch der Verkehrswert der gezahlten Gegenleistung mehr als 25 % der nach MI 61-101 berechneten Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt, sofern dies eine interessierte Partei (im Sinne von MI 61-101) betrifft. Tocvan Ventures Corp. ist ein gut strukturiertes und auf die Exploration spezialisiertes Erschließungsunternehmen. Tocvan wurde gegründet, um von der anhaltenden Phase des Abschwungs bei den Juniorexplorern im Bergbau zu profitieren. Dabei werden Möglichkeiten einer Beteiligung an Projekten sondiert bzw. verhandelt, wo die Firmenführung Chancen ortet, an frühere Erfolge anzuknüpfen. Tocvan Ventures hat rund 31 Millionen Aktien in Umlauf und ist derzeit dabei, sich in zwei faszinierende Projekte in Sonora (Mexiko) einzukaufen: das Gold-Silber-Projekt Pilar und das Gold-Silber-Projekt El Picacho. Nach Einschätzung der Firmenführung bieten beide Projekte eine hervorragende Gelegenheit zur Steigerung des Unternehmenswertes.Tocvan Ventures Corp.Brodie A. Sutherland, VP Exploration950-736 6 Ave SWCalgary, Alberta T2P 3T7Telefon: 403-668-7855E-Mail: bsutherland@tocvan.caVorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen: Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen. Darin enthalten sind auch Angaben des Unternehmens zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen, von denen das Unternehmen erwartet, dass sie in der Zukunft eintreten werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung enthalten Aussagen über die Verwendung des Erlöses aus der Platzierung. Nicht immer, aber häufig sind diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, geht davon aus, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen (auch in verneinter Form) oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen können, könnten, würden oder werden.Diese zukunftsgerichtete Aussagen - und sämtliche Annahmen, die ihnen zugrunde liegen - werden in gutem Glauben vorgenommen und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung der Ausrichtung unserer Geschäftstätigkeit wider. Die Unternehmensführung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt genannt wurden. Diese Faktoren beinhalten unter anderem Risiken in Verbindung mit dem spekulativen Charakter der Geschäftstätigkeit, der Entwicklungsphase und der Finanzlage des Unternehmens.Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden bzw. werden weder unter dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (U.S. Securities Act) noch unter einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen abgegeben bzw. verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem U.S. Securities Act bzw. den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen erfolgt und keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung besteht.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!