Yes Securities: Kurzfristig könnte Gold weiterhin unter Druck bleiben

Gold wird traditionell als eine Absicherung gegen Inflation angesehen, doch reduzierter Stimulus und Zinserhöhungen befördern Staatsanleiherenditen tendenziell nach oben, was die Opportunitätskosten für den Besitz von Gold erhöht, das keine Zinsen abwirft, berichtet Reuters "Kurzfristig", so meint Hitesh Jain, führender Analyst bei Yes Securities, "könnte Gold unter Druck bleiben, weil eine Menge Zentralbanken hin zu einer Normalisierung ihrer Geldpolitik, der allmählichen Reduktion ihrer Assetkäufe und vor allem höherer Inflation tendieren werden." Jain fuhr fort und merkte an, dass gedämpfte langfristige Staatsanleiherenditen Sorgen um Stagflation widerspiegeln würden."Doch wenn die Anleihemärkte mit ihren Erwartungen für höhere Inflation und geringeres Wachstum - Stagflation - in den kommenden Jahren richtig liegen, dann sollte das ziemlich bullisch für Gold sein", erklärte er.© Redaktion GoldSeiten.de