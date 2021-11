Warum eine Rendite auf Gold wichtig ist

Stellen Sie sich bitte eine Welt vor, in der Gold als Tauschmittel zirkuliert. Die Menschen bezahlen alles, von Lebensmitteln bis zur Miete, in Gold. Arbeitgeber zahlen ihre Löhne in Gold. Produktive Unternehmen leihen sich Gold, um alles zu finanzieren, von der Lebensmittelproduktion bis zum Bau von Wohnhäusern. Mit anderen Worten: Stellen Sie sich eine Welt vor, in der es zahlreiche Möglichkeiten gibt, mit Gold eine Rendite zu erzielen und produktive Unternehmen in Gold zu finanzieren.Es ist schwierig, sich das vorzustellen, weil es so anders ist als die Welt von 2021. In unserer Welt richtete die Regierung 1913 zunächst eine Zentralbank ein, verbot dann den Goldbesitz und hob 1933 alle Goldvertragsklauseln auf. Schließlich löste sie 1971 die Verbindung zwischen Gold und ihrer offiziellen Währung. 1975 entkriminalisierte sie das Gold, aber bis dahin war der Umlauf von Goldmünzen eine ferne Erinnerung. Gold sollte sich nicht von gefrorenem Orangensaft und Schweinebäuchen unterscheiden und außerdem weniger nützlich sein.Die Zirkulation erfolgte einst spontan auf dem freien Markt. Wenn aber die Regierung den Goldumlauf unmöglich macht, wird der Umlauf durch Hortung und Spekulationen ersetzt. Lassen Sie uns zuerst über Spekulationen sprechen.Der spekulative Kauf und Verkauf von Gold ist keine Goldzirkulation. Das Gold wird nicht einmal zum Kauf von Waren verwendet, geschweige denn zur Finanzierung der Produktion von Waren. Es wird als Wettchip im Casino der Fed verwendet, um *seufz* mehr Dollar zu gewinnen.Spekulatives Gold wechselt den Besitzer, wann immer es eine Preisbewegung gibt. Und das ist jeden Tag der Fall. Der neue Käufer tut das Gleiche wie der Verkäufer (der alte Käufer): Er hält es und wartet entweder auf Dollargewinne oder auf sein Stop-Loss-Limit. Anstatt das Goldkapital zur Finanzierung von Unternehmen zu verwenden, wird es in einem Nullsummenspiel hin- und hergehandelt, wodurch Gewinner auf Kosten der Verlierer entstehen.Der Vergleich mit dem Kasino ist treffend, denn der einzige wirkliche Gewinner bei dieser Aktivität ist das Haus (das Unternehmen, das den Handel ermöglicht). Sie freuen sich, wenn sie weiterhin Gebühren kassieren und die Geld-Brief-Spanne decken können. Es ist ihnen völlig egal, wo Gold gehandelt wird, Hauptsache, es wird gehandelt.Hortung ist etwas anderes als Spekulation. Das Horten von Gold ist völlig legitim und findet auf einem freien Markt für Geld und Kredite statt. Wenn wir nicht das Recht haben, unser Geld in der Hand zu halten, was haben wir dann? Aber was sind die Ursachen für das Horten von Gold? Hortung entsteht, wenn der Zinssatz zu niedrig ist. Wenn Ihnen der Zinssatz nicht gefällt, halten Sie Ihr Gold fest, anstatt es aufs Spiel zu setzen.Wir leben in einer Welt, in der die Regierungen Preiskontrollen für die Kreditaufnahme einführen. Sie erklären den Zinssatz zu Null. Was würde bei einem Goldstandard passieren, wenn die Regierung ZIRP auferlegt? Niemand würde das Risiko einer Kreditvergabe eingehen, ohne dafür Zinsen zu erhalten. Anstatt den Banken Gold zu leihen, würden sie auf die nächstbeste Möglichkeit zurückgreifen. Mit einem Wort, sie würden anfangen, Gold zu horten, es unter die Matratze zu legen. Durch das Horten wird das Gold aus dem Verkehr gezogen.In einem marktwirtschaftlichen Goldstandard führt das Horten von Gold zu einem Anstieg des Zinssatzes, bis es wieder attraktiv wird, Gold zu verleihen. In einem staatlich verordneten Dollarstandard fehlt dieser Ursache-Wirkungs-Mechanismus absichtlich. Das Horten von Dollar hat keinerlei Auswirkungen auf die Entwicklung der Dollar-Zinssätze.Seit der Trennung von Gold und Dollar im Jahr 1971 ist der Goldpreis in die Höhe geschossen. Er ist sehr stark gestiegen und gefallen. So wie sich ein Leuchtturm auf- und abbewegt. Das heißt, er scheint sich auf- und ab zu bewegen - wenn man ihn vom Deck eines Schiffes aus betrachtet, das langsam sinkt und in stürmischer See hin und her schwankt.In Wirklichkeit ist es der Dollar, der sich auf- und abbewegt, aber über längere Zeiträume hinweg stetig sinkt. Dies ist unumstritten, da die Manager des Dollar offen ihre Absicht bekunden, ihn jährlich um 2% zu entwerten. Dies hält die Menschen jedoch nicht davon ab, mit dem Goldpreis zu spekulieren. Im Gegenteil, es ermutigt sie sogar dazu. Es hält auch niemanden davon ab, Gold zu horten, um sich gegen einen fallenden und scheiternden Dollar zu schützen.Gold wird nicht zur Finanzierung produktiver Tätigkeiten verwendet (außer von monetären Metallen), sondern eher als etwas, auf das man wetten kann. Gold wirft keine Rendite ab, sondern generiert eher Kapitalgewinne. Ein produktives Unternehmen zahlt Ihnen keinen Teil seines Gewinns für das Privileg, Ihr Gold zu nutzen. Stattdessen zahlt Ihnen ein neuer Käufer mehr von seinen Dollar, um Ihnen den Vermögenswert abzunehmen, als Sie dem Verkäufer (hoffentlich) gezahlt haben. Sie haben mehr Dollar, aber die Fed arbeitet hart daran, deren Wert zu verringern.Dieses System versagt, und die oben beschriebenen Maßnahmen der Regierung sind nicht die Funktionen eines freien Marktes. Die Regierung mischt sich in den Markt ein und übernimmt ihn nach und nach. Kann es nach 2008 noch irgendeinen Zweifel daran geben, dass die Regierung die Zinsmärkte vollständig dominiert (mit Ausnahme des Goldmarktes, der von Monetary Metals betrieben wird)?Ja, es ist schwer, sich die glücklichen Zeiten vorzustellen, als es noch keine Zentralbank gab, die Geld und Kredite zentral plante. Bevor die europäischen Zentralbanken gehebelt wurden, um die Kosten für den Marsch von Millionen junger Männer in die Weltkriege zu bezahlen. Aber bitte haben Sie trotzdem Geduld mit uns.Es gab eine Zeit, in der Gold nicht zu Spekulationszwecken gekauft wurde. Tatsächlich hatte Gold keinen Preis, der in einer anderen Form von Währung oder Geld angegeben wurde. Man hielt Gold nicht, um darauf zu spekulieren, dass es steigen würde. Jede Währung war eine Einheit, die in Gold definiert war. Es handelte sich nicht um einen Preis, sondern um eine Standardgröße für Einlagen, so dass eine Person A, die "20 Dollar" in Bank A hatte, und eine Person B, die "20 Dollar" in Bank B hatte, wussten, dass es sich um die gleiche Menge Gold handelte.