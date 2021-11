Heute FED-Sitzung: 19 Uhr!

Heute Abend um 19 Uhr wird die US-Notenbank FED ihre Entscheidungen der November-Sitzung bekanntgeben. Es ist zu erwarten, dass die FED konkretere Angaben/Beschlüsse zum Tapering (Zurückfahren der monatlichen Anleihekäufe) macht. Seit gefühlt einem halben Jahr geht es nur noch um dieses Thema. Die Leitzinsen werden sicherlich unverändert bleiben.Tapering bedeutet, dass die FED weniger Anleihen im Markt kauft als bisher. Nicht aber, dass man die Bilanz zurückfährt oder Liquidität aus dem Markt zieht, sondern eben einfach weniger "Geld druckt". Die logische Denkweise ist, kauft die FED weniger Anleihen, dann fällt ein Käufer bei den Anleihen weg, was dann zu fallenden Anleihekursen, sprich steigenden Renditen führt.Soweit die Theorie. Die Realität sieht es aber in den vergangenen Jahren anders aus. Immer wenn die FED das QE (Quantitative Easing) gestoppt hat oder mit dem Tapering begonnen hat, sind die Renditen im Anschluss gefallen. Also genau das Gegenteil von dem, was man allgemein als gegeben ansieht.Wir sehen dies schön in dem folgenden Chart der 10-jährigen US-Rendite. Sowie die FED ein QE-Programm aufgelegt hat, sind die Renditen gestiegen und nicht gefallen. Das Ende eines QE-Programms führte dann zu fallenden Renditen:Ebenso war es Ende 2014, als die FED offiziell mit dem Tapering begonnen hat. Die Renditen sind danach gefallen. Fallende Renditen sind also eher anzunehmen als steigende. Dies wiederum sollte dann dazu führen, dass die Realzinsen/Realrenditen in den USA fallen, anstatt zu steigen.Seit Monaten geht es nur noch um das Tapering der FED und jedes Mal, wenn jemand aus den Notenbank-Kreisen das Wort ausgesprochen hat, wurde dies negativ für Gold ausgelegt.Da ich davon ausgehe, dass ich nicht der Einzige bin, der auf diese Erkenntnis gekommen ist, würde sich auch erklären, warum Gold zuletzt so oft attackiert wurde. Smart Großanleger könnten genau auf das oben beschriebene Szenario spekulieren, also darauf, dass die Renditen mit dem Start des Tapering fallen, dann die Realzinsen fallen und davon Gold profitiert.Heute wird es sicherlich hektisch und bereits im frühen Handel sehen wir Gold und Silber schwächer. Es kann gut sein, dass man heute nochmals versuchen wird, den Goldpreis zu drücken, besonders um die Pressekonferenz heute Abend. Meist ist die erste Reaktion an den Märkten die falsche. Dagegen sprechen eigentlich auch die relativ festen Goldaktien.Der GDX hat gestern das GAP (Kurslücke) vom 13.10. geschlossen und zog in den letzten beiden Handelsstunden etwas nach oben:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.