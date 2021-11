Newrange schließt Übernahme der ehemals produzierenden, hochwertigen Argosy Goldmine ab

VANCOUVER, 1. November 2021 - Newrange Gold Corp. ("Newrange" oder das "Unternehmen") (TSXV: NRG, US: NRGOF, Frankfurt: X6C) freut sich bekanntgeben zu können, dass es die 100%-tige Übernahme der ehemals produzierenden, hochwertigen Argosy Goldmine im Red Lake Bergbaubereich in Nordwest-Ontario abgeschlossen hat, wie kürzlich in einer Pressemitteilung von Newrange vom 5. August 2021 dargelegtNach Abschluss der Übernahme erwarb das Unternehmen die gesamten Anteile von Cangold Ltd. , dem Besitzer der Mine, im Austausch gegen $100.000 USD, der Ausgabe von 4.461.007 Stammaktien und der Auflage, am 1. November 2022 $250.000 USD in Stammaktien auszugeben, was durch einen Wechsel belegt wurde, zum größeren Teil von: (i) 90 % des volumengewichteten Durchschnittskurses, zu dem die Stammaktien an der Börse während der 20 Handelstage vor dem 1. November 2022 gehandelt wurden; und (ii) $0,1125 USD. Alle Sicherheiten, die nach Abschluss der Übernahme ausgegeben wurden, unterliegen einer viermonatigen Haltezeit, die am 2. März 2022 endet."Die Argosy Mine ist die bedeutendste ehemals produzierende Mine im Birch-Uchi Grünsteingürtel," erklärte Robert Archer, Präsident & CEO von Newrange. "Die Fortschritte des nahegelegenen Springpole-Lagers haben eine große Aufmerksamkeit auf das Potential dieser Region gelenkt und wir glauben, dass Argosy und unser benachbartes North-Birch-Projekt das Unternehmen in eine gute Lage versetzt, um von dieser Entwicklung zu profitieren." Newrange konzentriert sich auf Explorationsaktivitäten auf Distriktebene in vorteilhaften Gerichtsbarkeiten, einschließlich Nevada und Ontario. Das Pamlico-Projekt des Unternehmens in Nevada beinhaltet ein mehrphasiges polymetallisches Mineralisierungssystem in großem Stil, wobei mehrere Gold- und Kupfervorkommen sich auf mehr als 5.700 Hektar verteilen. In dem sehr reichen Red Lake Distrikt von Nordwest-Ontario bleibt die ehemals produzierende hochwertige Argosy Goldmine in der Tiefe offen, während das benachbarte North-Birch-Projekt zusätzliches Blue-Sky-Potential bietet. Mit der Fokussierung auf die Entwicklung des Unternehmenswerts durch Exploration und Entwicklung von Schlüsselprojekten engagiert sich das Unternehmen für den Aufbau nachhaltiger Werte für alle Interessenvertreter. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.newrangegold.com.Unterschrieben:"Robert Archer"Präsident & CEO, DirektorSharon Fleming Dave Cross, Corporate Communications Chief Financial Officer and Corporate SecretaryTelefon 760-898-9129Telefon: 604-669-0868E-Mail: info@newrangegold.comE-Mail: dcross@crossdavis.comWebseite: www.newrangegold.comWeder die TSX Venture Exchange noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada (Regulierungsbehörde der Investmentbranche von Kanada) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Bekanntmachung.Zukunftsgerichtete Aussage: Einige der Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Informationen, die inhärente Risiken und Unsicherheiten beinhalten, welche die Geschäftsaktivitäten von Newrange Gold Corp. beeinträchtigen. Tatsächliche Ergebnisse können sich wesentlich von den Ergebnissen unterschieden, die in Aussagen dieser Art vorausgesagt werden.Über CM-Equity AG: CM-Equity ist ein in München ansässiges lizenziertes und reguliertes Finanzinstitut nach §15 WpIG. Die CM-Equity AG ist ein globales Finanzinstitut, das Dienstleistungen in den Bereichen Kapitalmärkte, Corporate Finance sowie traditionelle und digitale Vermögensverwaltung anbietet. Das Unternehmen ist im internationalen Eigenhandel und in Liquiditätsdienstleistungen tätig. Für weitere Informationen: Website: https://cm-equity.de/ | https://cm-equity.de/liquidity-services/ | Kontakt: info@cm-equity.de