Winterrally 2021 der Goldaktien

Unter Saisonalität versteht man die Tendenz der Preise, zu bestimmten Zeiten im Kalenderjahr wiederkehrende Muster zu zeigen. Die Saisonalität ist zwar nicht ausschlaggebend für das Kursgeschehen, aber sie quantifiziert das jährlich wiederkehrende Verhalten, das von der Stimmung, den technischen Daten und den Fundamentaldaten bestimmt wird. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere und Herdentiere, was unsere Handelsentscheidungen natürlich beeinflusst. Der Ablauf des Kalenderjahres beeinflusst den Zeitpunkt und die Intensität von Käufen und Verkäufen.Goldaktien weisen eine starke saisonale Abhängigkeit auf, da ihre Preisentwicklung die ihres wichtigsten Treibers, des Goldes, widerspiegelt. Die Saisonabhängigkeit von Gold wird im Allgemeinen nicht durch Angebotsschwankungen bestimmt, wie dies bei den Rohstoffen der Fall ist, da das Angebot an gefördertem Gold das ganze Jahr über relativ konstant bleibt. Stattdessen ist die starke Saisonalität von Gold nachfragebedingt, da die weltweite Anlegernachfrage je nach Zeitpunkt im Kalenderjahr erheblich schwankt.Diese saisonale Abhängigkeit des Goldes wird durch die bekannten einkommenszyklischen und kulturellen Gründe für die überdurchschnittliche Goldnachfrage aus aller Welt angeheizt. Und der größte saisonale Anstieg von allen ist gerade auf dem Weg in den Winter. Während die Goldschmuckkäufe während der indischen Hochzeitssaison, die normalerweise die große Herbstrally dieses Metalls antreibt, abebben, kommt die westliche Urlaubssaison in Schwung. Die Festtagsstimmung bringt jeden in die Stimmung, Geld auszugeben.Männer geben Unmengen von Goldschmuck für Weihnachtsgeschenke für ihre Frauen, Freundinnen, Töchter und Mütter aus. Die Feiertage sind auch eine wichtige Zeit für Verlobungen, wobei Heiligabend und Silvester zwei der wichtigsten Nächte des Jahres für Heiratsanträge sind. Zwischen einem Drittel und der Hälfte des gesamten Jahresumsatzes der Schmuckhändler fällt in die Monate November und Dezember! Und Schmuck dominiert historisch gesehen die gesamte Goldnachfrage.Nach Angaben des World Gold Council machte die Schmucknachfrage von 2016 bis 2020 im Durchschnitt 47,5% der gesamten weltweiten Goldnachfrage aus! Das ist viel mehr als die 34,2%, die auf die Investitionsnachfrage entfallen. Und der Pandemie-Wahnsinn des Jahres 2020 hat diese Fünfjahresdurchschnitte stark verzerrt. Letztes Jahr tauschten Schmuck und Investitionen die Plätze mit 37,5% und 47,5% der weltweiten Gesamtmenge! In den fünf Jahren davor lagen sie bei durchschnittlich 51,3% und 29,2%.Trotz der großen westlichen Urlaubskäufe sind China und Indien nach wie vor führend auf dem weltweiten Schmuckmarkt. Zusammen machten sie in den letzten fünf Jahren durchschnittlich 4/7 des Weltmarktes aus. Und da die Pandemie-Lockdowns weitgehend überwunden sind, ist die Schmucknachfrage in diesem Jahr sprunghaft angestiegen. Die aktuellen Daten des WGC für das zweite Quartal 21 zeigen, dass die Schmucknachfrage im ersten Halbjahr 21 im Vergleich zum Vorjahr um 56,6% gestiegen ist! Und der Anteil von Schmuck an der gesamten Goldnachfrage stieg von 27,3% auf 47,7%!Der übliche Kaufrausch westlicher Schmuckkäufer in der Vorweihnachtszeit verlagert sich nach dem Jahreswechsel auf die reine Investitionsnachfrage. Das ist der Zeitpunkt, an dem westliche Investoren herausfinden, wie viel Überschuss sie im vergangenen Jahr nach Boni und Steuern verdient haben. Ein Teil davon wird im Januar in Gold investiert und treibt es in die Höhe. Die große Winterrally des Goldpreises erreicht ihren Höhepunkt Ende Februar, wenn die großen Goldkäufe zum chinesischen Neujahrsfest in Asien aufflammen.In den Bullenmarktjahren hat Gold also immer zu kräftigen Wintererholungen tendiert, die durch diese aufeinander folgenden Episoden übergroßer Nachfrage ausgelöst wurden. Natürlich folgen die Goldaktien dem Goldpreis nach oben und verstärken seine Gewinne aufgrund ihrer großen Hebelwirkung auf den Goldpreis. Heute befinden sich die Goldaktien wieder auf dem Weg zu ihrer stärksten saisonalen Rally des Jahres, die durch die jährlich wiederkehrende robuste Goldnachfrage im Winter ausgelöst wird.Da die saisonale Entwicklung der Goldaktien durch die nachfragebedingte Saisonalität von Gold bedingt ist, ist dies logischerweise der beste Ausgangspunkt, um zu verstehen, was wahrscheinlich auf uns zukommt. Die Preisentwicklung unterscheidet sich stark zwischen Bullen- und Bärenjahren, und Gold befindet sich nach wie vor in einem Bullenmarkt mittleren Alters. Nachdem der Goldpreis Mitte Dezember 2015, als die Fed ihren letzten Zinserhöhungszyklus einleitete, auf ein 6,1-Jahres-Tief gefallen war, stieg er in den folgenden 6,7 Monaten um 29,9% an.Das Überschreiten der Schwelle von +20% im März 2016 bestätigte, dass ein neuer Bullenmarkt im Gange war. Nach diesem starken anfänglichen Aufschwung korrigierte Gold, aber die normalen gesunden Verkäufe wurden nach Trumps überraschendem Wahlsieg noch erheblich verschärft. Die Anleger flüchteten aus Gold, um dem Anstieg des Aktienmarktes hinterherzujagen. Die Korrektur des Goldpreises nahm gravierende Ausmaße an und erreichte Mitte Dezember 2016 ein Minus von 17,3%. Damit blieb es aber unter den -20% eines neuen Bären.Gold erholte sich deutlich von diesen Tiefstständen der schweren Korrektur und erholte sich bis Anfang September 2017 fast vollständig. Es gelang ihm jedoch nicht, zu neuen Bullenmarkt-Höchstständen auszubrechen, weder zu diesem Zeitpunkt noch danach. Dies ließ den Bullenmarkt von Gold bis Juni 2019 zunehmend in Frage stellen. Dann gelang dem Goldpreis ein entscheidender Ausbruch, der bestätigte, dass der Bullenmarkt weiter anhält! Seine Gesamtgewinne stiegen bis Anfang August 2020 auf 96,2% in 4,6 Jahren, was immer noch bescheiden ist.Der letzte mächtige Bullenmarkt bei Gold dauerte von April 2001 bis August 2011, als der Goldpreis um 638,2% anstieg! Und obwohl sich Gold im Jahr 2012 auf hohem Niveau konsolidierte, war auch dies technisch gesehen ein Bullenjahr, da Gold von seinem Bullenmarkt-Höchststand aus im schlimmsten Fall um 18,8% abrutschte. Erst im April 2013 geriet Gold in einen offiziellen Bärenmarkt, was auf die verrückten Aktienmarktbewegungen zurückzuführen war, die durch die extremen Verzerrungen der QE3-Anleihenmonetarisierung der Fed ausgelöst wurden.Die Bullenmarkt-Jahre für Gold in der modernen Geschichte dauerten also von 2001 bis 2012, übersprangen die dazwischen liegenden Bärenmarkt-Jahre 2013 bis 2015 und setzten dann 2016 bis 2021 wieder ein. Dies sind also die Jahre, die für das Verständnis der typischen saisonalen Entwicklung von Gold während des Kalenderjahres am wichtigsten sind. Wir interessieren uns für die saisonale Entwicklung des Bullenmarktes, da sich Gold auch heute noch in seinem letzten Bullenmarkt befindet und die Bärenmärkte recht unterschiedlich sind.