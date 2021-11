First Energy Metals durchteuft 2 Abschnitte mit 1,76 und 1,18% Lithiumoxid über 5,6 bzw. 6,12 m

PROBENR. VON BIS LÄNGELi- Li2Be Cs Mn Nb Rb Ta

ppm O



Einheit m m m ppm % ppm ppmppmppmppmppm

Nachweisg 3 0,03 0,13 2,40,40,2

renze 1



Analyseme FUS-MS-Na2O2

thode



474183 146,147,0,9 420 0,028 68,26431,57831,

7 6 9 9 3 3





474184 148,149,1,02 4920 1,087 29 94578,46864,

48 5 6 9 7



474186 149,150,1 112002,4200 58,10186,10149,

5 5 1 2 0 8 0 6



474187 150,151,1 3010 0,6104 40,88414312560,

5 5 5 4 , 0 9

7

474188 151,152,1 6040 1,3122 44,10184,14757,

5 5 0 8 0 6 0 9



474189 152,153,1 4040 0,8204 94 89286 18294

5 5 7 0



474191 153,154,1,1 3790 0,8166 37 10475,354110

5 6 1 0 4



148,154,6,12 330001,1147,16

48 6 8 667



474192 158,159,1,1 118002,5177 68,10677,13575,

4 5 4 3 0 5 0 6



474193 159,160,1 130002,8232 63,11681,10694,

5 5 0 1 0 8 0 3



474194 160,161,1 7900 1,7175 54,10791 10880,

5 5 0 6 0 0 1



474196 161,162,1 6800 1,4151 69,11910114385,

5 5 6 2 0 , 0 9

5

474197 162,163 0,5 8260 1,7236 62,15372,899100

5 8 3 0 1



474198 163 164 1 1070 0,2441 30,89880,12768,

3 8 7 8



158,164 5,6 1,7

4 6



474199 172,174 1,2 2790 0,6182 71,87471,22165,

8 0 4 5 0 1



474201 174 175 1 88 0,0150 65,78664,23758,

2 3 3 0 7



474202 175 176 1 976 0,2135 42,20011419958,

1 1 0 , 0 8

4

474203 176 177 1 110 0,073 49,13991,26141,

2 3 0 3 0 2



474204 178,179,0,8 42 0,0250 23,13387,71557,

6 4 1 8 0 3 7



474206 179,180,0,8 45 0,0204 11,31874,22,51,

4 2 1 7 6 9 9

Vancouver, 4. November 2021 - First Energy Metals Ltd. (CSE: FE) (First Energy oder das Unternehmen) gibt die Ergebnisse aus Bohrung LC21-29 auf seinem Lithiumkonzessionsgebiet Augustus in Quebec, Kanada, bekannt. Das Bohrung durchteufte zwei Lithium-Pegmatite, wobei der oberste Abschnitt 1,18 Prozent (%) Lithiumoxid (Li2O) über 6,12 Meter in 148,48 Meter (m) Bohrtiefe und der untere Abschnitt 1,76 % Li2O über 5,6 m in 158,4 m Bohrtiefe enthielt. Die beiden mineralisierten Abschnitte liegen nur 4,2 m voneinander entfernt. Es gibt anomale Gehalte anderer seltener Metalle, einschließlich Niob (Nb), Rubidium (Rb), Tantal (Ta), Beryllium (Be) und Cäsium (Cs) (siehe Tabelle 1 für Details).Oberer Abschnitt (insgesamt 6,12 m von 148,48 m bis 154,6 m)- Lithiumoxidgehalte liegen im Bereich von 0,65 % bis 2,41 % Li2O mit einem Durchschnitt von 1,18 % Li2O über 6,12 m.- Berylliumgehalte liegen im Bereich von 87 Teile pro Million (parts per million/ppm) bis 204 ppm.- Cäsiumgehalte liegen im Bereich von 29 ppm bis 94 ppm.- Niobgehalte liegen im Bereich von 75,4 ppm bis 143,7 ppm.- Rubidiumgehalte liegen im Bereich von 354 ppm bis 1.820 ppm.- Tantalgehalte liegen im Bereich von 49,6 ppm bis 110 ppm.Unterer Abschnitt (insgesamt 5,6 m von 158,4 m bis 164 m)- Lithiumoxidgehalte liegen im Bereich von 0,23 % bis 2,80 % Li2O mit einem Durchschnitt von 1,76 % Li2O über 5,6 m.- Berylliumgehalte liegen im Bereich von 151 ppm bis 441 ppm.- Cäsiumgehalte liegen im Bereich von 30,8 ppm bis 69,2 ppm.- Niobgehalte liegen im Bereich von 72,1 ppm bis 101,5 ppm.- Rubidiumgehalte liegen im Bereich von 127 ppm bis 1.430 ppm.- Tantalgehalte liegen im Bereich von 68,8 ppm bis 100 ppm.Die Bohrung LC21-29 wurde an folgender Stelle niedergebracht: 287182,82E, 5367943,92N (NAD 1983 UTM Zone 18N), Azimut 205,35 Grad, Neigung -50,4 Grad mit einer Gesamtbohrtiefe von 291 m. Alle gemeldeten Abschnitte basieren auf der Bohrlänge und wurden nicht auf die wahre Mächtigkeit umgerechnet.Die Proben wurden unter Verwendung von Best Practices verpackt und markiert und an Activation Laboratories (ACTLABS) in Ancaster (Ontario) zur Probenvorbereitung und Analyse unter Verwendung von Laborcode Ultratrace 7 und Natriumperoxidfusion (Na2O2), wie nachstehend zusammengefasst, geliefert. ACTLABS ist ein unabhängiges kommerzielles, akkreditiertes ISO-zertifiziertes Labor.Afzaal Pirzada, ein geologischer Berater des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.Das Unternehmen besitzt eine 100%ige Beteiligung am Lithiumkonzessionsgebiet Augustus in den Townships Landrienne und Lacorne in Quebec, Kanada. Das Konzessionsgebiet umfasst 271 Bergbauclaims mit einer Gesamtfläche von 14.155 Hektar, die sich etwa 40 km nordwestlich der Stadt Val d'Or auf den Kartenblättern 32C/05 und 32D08 befinden. Die Claims des Konzessionsgebiets verteilen sich auf mehrere Claimblöcke, die 2021 von verschiedenen Verkäufern als Option erworben wurden. Das Unternehmen hat für das Konzessionsgebiet einen durchdachten Arbeitsplan erstellt, der Kernbohrungen, metallurgische Testarbeiten zur Herstellung von Lithiumcarbonat in Batteriequalität und Ressourcenschätzungen umfasst. Das Unternehmen hat bis dato historische Bohrdaten aus 74 historischen Bohrlöchern mit einer Bohrlänge von insgesamt 12.123,14 m zusammengestellt, von denen 6.024 m während der 1950er Jahre auf dem Lithiumkonzessionsgebiet gebohrt wurden. Mehrere Bohrlochergebnisse zeigten Abschnitte mit mehr als 1 % Lithiumoxid an.FÜR DAS BOARD VON First Energy Metals Ltd. Gurminder SanghaGurminder Sangha, Chief Executive Officer & DirectorNähere Informationen erhalten Sie über: gsangha@firstenergymetals.com oder (604) 375-6005.Die Canadian Securities Exchange (CSE) und deren Regulierungsorgane übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung und haben den Inhalt dieser Mitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.Zukunftsgerichtete Informationen: Abgesehen von den Aussagen über historische Fakten enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen basieren, die dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung entsprechen Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten Informationen über die Absichten, Pläne und zukünftigen Maßnahmen der Parteien der hierin beschriebenen Transaktionen und die entsprechenden Bedingungen.Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Erwartungen, Annahmen und/oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf den Informationen basieren, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen Annahmen über die Fähigkeit des Unternehmens getroffen, die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten. Das Unternehmen hat auch angenommen, dass keine bedeutenden Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens eintreten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Informationen zugrundeliegenden Annahmen vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen und dementsprechend sollte man sich aufgrund der darin enthaltenen Ungewissheit nicht bedenkenlos auf solche Informationen verlassen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch). in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle. autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!Hinweis: Zur Umrechnung von Li in Li2O-Werte wurde ein Standard-Umrechnungsfaktor von 2,15 verwendetBei allen angegebenen Abschnitten handelt es sich um erbohrte Mächtigkeiten, sie wurden noch nicht in wahre Mächtigkeiten umgewandelt