FED-Entscheidung, Gold und Goldaktien

Beginnen wir mit der FED-Entscheidung gestern und der Pressemeldung dazu. Anstatt die Berichte in den Medien zu lesen, macht es mehr Sinn darauf zu achten, was tatsächlich in der Pressemeldung gestanden hat. Daher nachfolgend die Übersetzung des offiziellen FED-Statements mit einigen Markierungen meinerseits:Die Federal Reserve ist entschlossen, ihr gesamtes Instrumentarium einzusetzen, um die US-Wirtschaft in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen und damit ihre Ziele der maximalen Beschäftigung und Preisstabilität zu fördern.Dank der Fortschritte bei den Impfungen und der starken politischen Unterstützung haben sich die Indikatoren für Wirtschaftstätigkeit und Beschäftigung weiter verbessert. Die von der Pandemie am stärksten betroffenen Sektoren haben sich in den letzten Monaten verbessert, aber der Anstieg der COVID-19-Fälle im Sommer hat ihre Erholung verlangsamt.Die Inflation ist hoch, was weitgehend auf Faktoren zurückzuführen ist, die voraussichtlich vorübergehend sind. Ungleichgewichte bei Angebot und Nachfrage im Zusammenhang mit der Pandemie und der Wiederbelebung der Wirtschaft haben zu erheblichen Preissteigerungen in einigen Sektoren beigetragen. Die finanziellen Bedingungen bleiben insgesamt akkommodierend, was zum Teil auf die politischen Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft und den Kreditfluss an die US-Haushalte und Unternehmen zurückzuführen ist.Die Entwicklung der Wirtschaft hängt weiterhin von der Entwicklung des Virus ab. Es wird erwartet, dass die Fortschritte bei den Impfungen und die Lockerung der Versorgungsengpässe zu einem weiteren Anstieg der Wirtschaftstätigkeit und der Beschäftigung sowie zu einem Rückgang der Inflation führen werden. Die wirtschaftlichen Aussichten sind weiterhin mit Risiken behaftet.Der Ausschuss ist bestrebt, auf längere Sicht ein Maximum an Beschäftigung und eine Inflationsrate von 2% zu erreichen. Da die Inflation anhaltend unter diesem längerfristigen Ziel liegt, wird der Ausschuss darauf abzielen, die Inflation für einige Zeit moderat über 2 Prozent zu halten, so dass die Inflation im Laufe der Zeit durchschnittlich 2 Prozent beträgt und die längerfristigen Inflationserwartungen bei 2 Prozent gut verankert bleiben. Der Ausschuss geht davon aus, dass er eine akkommodierende Geldpolitik beibehalten wird, bis diese Ergebnisse erreicht sind.Der Ausschuss beschloss, das Zielband für die Federal Funds Rate bei 0 bis 1/4 Prozent zu belassen, und geht davon aus, dass es angemessen sein wird, dieses Zielband beizubehalten, bis die Arbeitsmarktbedingungen ein Niveau erreicht haben, das mit den Einschätzungen des Ausschusses zur maximalen Beschäftigung übereinstimmt, und die Inflation auf 2 Prozent gestiegen ist und auf dem Weg ist, 2 Prozent für einige Zeit moderat zu übersteigen.In Anbetracht der erheblichen weiteren Fortschritte, die die Wirtschaft seit letztem Dezember in Richtung der Ziele des Ausschusses gemacht hat, beschloss der Ausschuss, das monatliche Tempo seiner Nettokäufe von Vermögenswerten um 10 Mrd. $ für Schatzpapiere und 5 Mrd. $ für hypothekarisch gesicherte Wertpapiere zu verringern. Ab Ende dieses Monats wird der Ausschuss seine Bestände an Schatzpapieren um mindestens 70 Mrd. $ pro Monat und an hypothekarisch gesicherten Wertpapieren um mindestens 35 Mrd. $ pro Monat erhöhen.Ab Dezember wird der Ausschuss seine Bestände an Staatsanleihen um mindestens 60 Mrd. $ pro Monat und an hypothekarisch gesicherten Wertpapieren um mindestens 30 Mrd. $ pro Monat erhöhen. Der Ausschuss ist der Ansicht, dass eine ähnliche Verringerung des Tempos der Nettokäufe von Vermögenswerten wahrscheinlich jeden Monat angemessen sein wird, ist aber bereit, das Tempo der Käufe anzupassen, wenn Änderungen der Wirtschaftsaussichten dies rechtfertigen. Die laufenden Wertpapierkäufe und -bestände der Federal Reserve werden weiterhin ein reibungsloses Funktionieren der Märkte und akkommodierende finanzielle Bedingungen fördern und damit den Kreditfluss an Haushalte und Unternehmen unterstützen.Bei der Beurteilung des angemessenen geldpolitischen Kurses wird der Ausschuss weiterhin die Auswirkungen der eingehenden Informationen auf die Wirtschaftsaussichten beobachten. Der Ausschuss wäre bereit, den geldpolitischen Kurs gegebenenfalls anzupassen, wenn Risiken auftreten, die die Erreichung der Ziele des Ausschusses behindern könnten. Bei seinen Bewertungen wird der Ausschuss ein breites Spektrum von Informationen berücksichtigen, darunter die Daten zur öffentlichen Gesundheit, zur Arbeitsmarktlage, zum Inflationsdruck und zu den Inflationserwartungen sowie zu den finanziellen und internationalen Entwicklungen.Die Zinsen bleiben unverändert bei 0,00% - 0,25%, die Wirtschaft hängt weiter stark an der Entwicklung des Covid19-Virus. Die Inflation ist hoch und plötzlich taucht die Formulierung auf „voraussichtlich vorrübergehend“! Statt für 120 Milliarden USD pro Monat soll ab Ende November "nur" noch für 105 Milliarden USD gekauft werden und im nächsten Monat für 90 Milliarden USD. Eine monatliche Reduzierung von 15 Milliarden USD also.Genauer hat man sich nicht festlegen wollen, sondern man spricht anschließend nur von einem "ähnlichen Tempo", aber auch nur, wenn nichts dazwischenkommt. Im letzten Absatz dann noch der Hinweis, dass sich dies alles in "Schall und Rauch" auflösen wird, sobald sich die wirtschaftlichen Bedingungen verändern, was die Ziele gefährdet.Für mich war das ein klares Zurückrudern der FED. Eine monatliche Reduzierung der Anleihekäufe um 15 Milliarden USD, trotz der angeblich wunderbaren Erholung der Wirtschaft seit Dezember 2020, ist zu belächeln und sicherlich kein Schritt, um die Inflation zu bekämpfen. Die FED hinkt der Kurve aktuell mindestens 6, wenn nicht gar 12 Monate hinterher. Doch die Angst, mit Zinserhöhungen und dem Einstellen des QE´s den Markt zu zerstören, ist zu hoch.Niemand weiß, wie die Wirtschaft in einem halben Jahr läuft und die FED hält sich bereits die Option offen, die minimal restriktivere bzw. die weniger aggressiv expandierende Geldpolitik über den Haufen zu werfen, sollten weitere Risiken für die Wirtschaft auftreten.