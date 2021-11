LKW-Chaos, China im Panikmodus und was ist los mit Gold und Silber?

Auch wenn die Frachtraten scheinbar die Spitze erreicht haben und leicht rückläufig sind, ist von Entspannung in den US-Häfen noch nichts zu spüren. LKW-Fahrer sind knapp, weil sie nicht bezahlt werden. Das Geld-Argument ist aber nicht stichhaltig. Selbst wenn es gelöst würde, zu viele andere Probleme tauchen auf, z.B. neuerdings der AdBlue-Mangel, der wiederum ein Nebenprodukt der hohen Gaspreise ist. Auch hier könnten Regierungen sinnvoll eingreifen, aber das unterbleibt. Eine geplante Transportkrise?China stellt sich unterdessen auf einen harten Winter ein. Wetterkapriolen und Stromknappheit lassen die Preise für Lebensmittel weiter anziehen, was die Regierung dazu veranlaßte, die Bevölkerung zur Bevorratung aufzurufen - mit wilden Ausschlägen in den sozialen Medien.In dem Chaos werden Gold und Silber weiter an wichtigen Marken zurückgehalten und das Gerede von der Straffung der Anleihekäufe in den USA ("Tapering") wird genutzt, um Verunsicherung zu schüren. Aber in der Vergangenheit wurden große Lücken zwischen Schulden und Gold immer wieder aufgeholt. Warum sollte es diesemal anders sein?© Jan KneistM & M Consult UG (hb)