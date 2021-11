Sind die USA auf dem Weg in eine ausgewachsene Rezession im Jahr 2023?

Michelle Makori sprach für Kitco News kürzlich mit Alasdair Macleod, Head of Research bei Goldmoney, und John Lonski, Präsident von Thru the Cycle, über die Inflation sowie den Zustand der Märkte und der Wirtschaft.Die Federal Reserve kündigte jüngst an, ihr Anleihekaufprogramm noch in diesem Monat zurückzufahren. Dabei werden die monatlichen Käufe der Fed von derzeit 120 Milliarden Dollar pro Monat um 15 Milliarden Dollar reduziert. "Der Bullenmarkt wird schließlich zusammenbrechen, weil die fortlaufende monatliche Drosselung den Märkten am meisten schaden wird", erklärte dazu Macleod.Macleod und Lonski stimmten darin überein, dass die Inflation schlimmer sei, als die Fed zugebe. Dies würde letztlich zu einer Rezession führen. "Ich bin nicht sehr optimistisch, was die Wirtschaft in den Jahren 2023–2024 angeht. In den 1970er Jahren hatten wir längere Phasen mit stetig steigender Preisinflation. Diese Episoden steigender Preisinflation endeten erst, als die USA in eine Rezession gerieten", erklärte Lonski. "Ein Konjunktureinbruch wäre eine Reaktion auf höhere Zinsen und geringere Rentabilität."© Redaktion GoldSeiten.de