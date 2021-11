Goldpreis zum Ende der Hausse bei 3.000 USD, Silber wird explodieren  John Doody

Daniela Cambone sprach kürzlich mit John Doody, dem Gründer und Herausgeber von Gold Stock Analyst, über dessen Einschätzung zu Gold und zu Bitcoin.Die wirtschaftlichen Auswirkungen der lockeren Geldpolitik und der Inflation seien gerade erst zu spüren, erklärt Doody in dem Interview. Gold diene hier als ultimative Absicherung. Die Kryptowährung Bitcoin könne man indes nicht in der Hand halten. Es handle sich dabei seiner Meinung nach um ein spekulatives Spiel.Doody prognostiziert, dass Gold bis zum Ende des aktuellen Bullenmarktes, der noch ein paar Jahre dauern dürfte, auf 3.000 US-Dollar pro Unze steigen wird. Wenn Gold in Fahrt komme, werde Silber noch deutlich rasanter steigen.© Redaktion GoldSeiten.de